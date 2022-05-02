Очередей на границе на выезд из Украины на утро 2 мая нет
По состоянию на 6 часов утра 2 мая отсутствуют очереди на выезд из Украины во всех пунктах пропуска на западной границе
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
По состоянию на 06:00 не было очередей ни перед одним из пунктов пропуска на границах Украины с Польшей, Словацкой Республикой, Венгрией, Румынией и Республикой Молдова.
По информации пограничников, очередей не было и ночью, хотя еще в 21:00 1 мая перед двумя пунктами пропуска на границе с Польшей – "Краковец" и "Шегини" – в очередях в общей сложности находилось 75 легковых автомобилей.
- За предыдущие сутки очереди на выезд из Украины уменьшились втрое
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное