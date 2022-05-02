Очередей на границе на выезд из Украины на утро 2 мая нет

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

По состоянию на 06:00 не было очередей ни перед одним из пунктов пропуска на границах Украины с Польшей, Словацкой Республикой, Венгрией, Румынией и Республикой Молдова.



По информации пограничников, очередей не было и ночью, хотя еще в 21:00 1 мая перед двумя пунктами пропуска на границе с Польшей – "Краковец" и "Шегини" – в очередях в общей сложности находилось 75 легковых автомобилей.

За предыдущие сутки очереди на выезд из Украины уменьшились втрое

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