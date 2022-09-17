Очередь людей, желающих попрощаться с Елизаветой II, показали из космоса
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Лондона, в котором тысячи людей выстроились в траурную очередь, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II
Об этом пресс-служба компании Maxar Technologies рассказала в твиттере.
Снимки были сделаны 16 сентября в 12:01 по местному времени.
Известно, что тело усопшей королевы Великобритании находится в Вестминстер-холле, попрощаться с ней может каждый желающий. Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября. Ему предшествует 10-дневный период траура, объявленный после смерти королевы.
Похороны королевы станут первыми государственными похоронами после похорон ее первого премьер-министра сэра Уинстона Черчилля в 1965 году. После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее сын, взявший себе имя Чарльз ІІІ.
Сын короля принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили новые титулы, теперь они называются герцоги и герцогиня Корнуольские и Кембриджские. Позже Чарльз ІІІ дал своему сыну титул принца Уэльского, Уильям стал первым наследником британского престола.
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