Очередь людей, желающих попрощаться с Елизаветой II, показали из космоса

Об этом пресс-служба компании Maxar Technologies рассказала в твиттере.

Снимки были сделаны 16 сентября в 12:01 по местному времени.

Известно, что тело усопшей королевы Великобритании находится в Вестминстер-холле, попрощаться с ней может каждый желающий. Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября. Ему предшествует 10-дневный период траура, объявленный после смерти королевы.

Похороны королевы станут первыми государственными похоронами после похорон ее первого премьер-министра сэра Уинстона Черчилля в 1965 году. После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее сын, взявший себе имя Чарльз ІІІ.

Сын короля принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон получили новые титулы, теперь они называются герцоги и герцогиня Корнуольские и Кембриджские. Позже Чарльз ІІІ дал своему сыну титул принца Уэльского, Уильям стал первым наследником британского престола.

8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.

На церемонии похорон к королю Чарльзу III обратилась украинка и поблагодарила его за поддержку Украины.

Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.

13 сентября стало известно, что завещание королевы Елизаветы II будет засекречено по меньшей мере на 90 лет.

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