Очередь как за Iphone. Укрпочта показала ажиотаж по продаже марки с российским кораблем
В Укрпочте показали, как украинцы стоят в очереди возле Главпочтамта в Киеве, чтобы приобрести марки с российским кораблем
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - пошутили в Укрпочте.
- Еще в начале марта стало известно, что Укрпочта планирует выпустить марки "Русский военный корабль, иди на х*й".
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