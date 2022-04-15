Очередь как за Iphone. Укрпочта показала ажиотаж по продаже марки с российским кораблем

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - пошутили в Укрпочте.





Еще в начале марта стало известно, что Укрпочта планирует выпустить марки "Русский военный корабль, иди на х*й".

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