Очередь фур на польско-белорусской границе протянулась на 40 км, - активистка

“Нам удалось заблокировать очень много фур на польско-белорусской границе. Сегодняшняя наша акция особенно успешна. Вы ведь знаете, что еще в понедельник нас было до 30 человек и польская полиция смогла нас оттеснить. Мы не сдались. Поэтому мы объявили всемирную мобилизацию украинцев и сегодня уже собрали на границе более 400 человек,” - рассказала Земляна



Активиста подчеркнула, что к акции присоединились украинцы, давно живущие в Польше, и те, кто был вынужден уехать из Украины из-за войны. По словам Земляной, в акции также принимают участие белорусы и поляки.



Сейчас на границе очередь из фур составляет около 40 км. Если раньше мы пропускали фуры с польскими номерами или европейскими, то теперь уже не пропускаем никого. Исключением стали только четыре фуры, которые перевозили животных в Казахстан. - добавила Земляна



Активистка также отметила, что рядом с ними присутствует польская полиция, но они не мешают активистам блокировать фуры и просто наблюдают.

Напомним, активисты на польско-белорусской границе блокируют фуры с европейскими товарами, которые едут в Беларусь и Россию.

14 марта в пункте пропуска Казлевичи-Кукурики на польско-белорусской границе , где уже третий день украинцы протестуют против российских фур с подсанкционными товарами, активистов взяли в кольцо и держали польские полицейские. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb