Очередь фур на польско-белорусской границе протянулась на 40 км, - активистка
Активистка и медиаэксперт Ирина Земляная рассказала, что очередь фур на польско-белорусской границе, направляющихся в Россию и Беларусь, протянулась на 40 км
“Нам удалось заблокировать очень много фур на польско-белорусской границе. Сегодняшняя наша акция особенно успешна. Вы ведь знаете, что еще в понедельник нас было до 30 человек и польская полиция смогла нас оттеснить. Мы не сдались. Поэтому мы объявили всемирную мобилизацию украинцев и сегодня уже собрали на границе более 400 человек,” - рассказала Земляна
Активиста подчеркнула, что к акции присоединились украинцы, давно живущие в Польше, и те, кто был вынужден уехать из Украины из-за войны. По словам Земляной, в акции также принимают участие белорусы и поляки.
Сейчас на границе очередь из фур составляет около 40 км. Если раньше мы пропускали фуры с польскими номерами или европейскими, то теперь уже не пропускаем никого. Исключением стали только четыре фуры, которые перевозили животных в Казахстан. - добавила Земляна
Активистка также отметила, что рядом с ними присутствует польская полиция, но они не мешают активистам блокировать фуры и просто наблюдают.
- Напомним, активисты на польско-белорусской границе блокируют фуры с европейскими товарами, которые едут в Беларусь и Россию.
- 14 марта в пункте пропуска Казлевичи-Кукурики на польско-белорусской границе , где уже третий день украинцы протестуют против российских фур с подсанкционными товарами, активистов взяли в кольцо и держали польские полицейские.
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