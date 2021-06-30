"Очень впечатлен возможностями украинского флота": офицер США об учениях Sea Breeze-2021
Через два дня после начала учений Sea Breeze-2021 офицеры Шестого флота США делятся впечатлениями о возможностях украинских подразделений на море и побережье
Об этом пишет LIGA.net.
Коммодор Шестого флота ВМС США Кэмерон Чен рассказал, что совместно с украинскими, канадскими, польскими и грузинскими дайверами пройдет операция по расчистке затонувшего судна, которое блокирует морской причал в Одессе. Речь идет о "яхте советской эпохи", затонувшей в 2016 году.
Согласно сообщениям СМИ, в январе 2016-го в гавани Одесского порта затонул катер "Буревестник", на котором якобы любил кататься генсек КПСС Леонид Брежнев. Работы по очистке планируется завершить до 1 августа.
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Экипажи самолетов оперативной группы ВМС США, расположенной на авиабазе Сигонелла в Италии, будут работать по всему Черноморскому региону. Также на учениях представлены военные передовой эскадрильи эсминцев ВМС США в Европе.
"Sea Breeze позволяют союзникам и партнерам собираться и действовать в Черном море, а также проводить скоординированные операции в международных водах", - отметил заместитель командира соединения надводных кораблей Шестого флота ВМС США в Европе Кайл Хант.
"Я был очень впечатлен возможностями украинского флота и с нетерпением жду продолжения развития очень прочных отношений на море", - добавил офицер.
Он отметил, что все учения Sea Breeze будут проводиться в международных водах.
"Мы демонстрируем миру, что Черное море является международным морем: оно открыто для торгового транспорта, судоходства, для всех наций", - подчеркнул Кайл Хант.
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