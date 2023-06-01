"Очень важные переговоры": Зеленский назвал темы саммита Европейского политического сообщества
Делегация Украины провела десятки встреч в ходе и на полях саммита Европейского политического сообщества, были обсуждены важные вопросы и приняты решения
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.
"Сегодня с утра наша украинская делегация – в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. Сейчас здесь – центр политических дискуссий на нашем континенте. Были очень важные переговоры. Президент Молдовы и президент Франции, премьер Великобритании и президент Еврокомиссии, президент Румынии и премий Португалии, премьер Албании и премьер Северной Македонии, премьер Италии, премьер Испании, президент Швейцарии, премьер Чехии, президент Азербайджана, канцлер Германии.Был и расширен формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции , Британии, Польши, Бельгии. И, конечно, – встречи на полях саммита и совместное заседание всех участников и участниц саммита…", - отметил лидер Украины.
Зеленский рассказал, что готовятся новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и продвижения на земле:
"Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути в Альянс. Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза по членству для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира".
Он поблагодарил всех лидеров, всех стран, которые оказывают поддержку по этим пунктам. Это не только поддержка Украины – это поддержка реальной безопасности всей Европы.
"Отдельно я хочу поблагодарить госпожу Урсули фон дер Ляен, президентцы Еврокомиссии, за поддержку наших инициатив по защите наших детей, по поиску и возвращению тех маленьких украинцев и украинок, которые были депортированы в Россию. Должны их всех вернуть, должны сделать все возможное и невозможное" , чтобы дать защиту всем нашим людям – по максимуму – от любых российских угроз, уверен, что это возможно.
Отдельно хочу поблагодарить Президента Мишеля, Президента Европейского совета, который сегодня провел специальную сессию безопасности в рамках саммита.
И отдельно хочу поблагодарить Роберти Мецоли, главу Европейского парламента, за принятое решение о боеприпасах для Украины – за поддержку выделения дополнительных 500 миллионов евро для этого".
- Напомним, Зеленский сегодня, 1 июня, принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который принимает Молдова. Состоялись переговоры и пресс-конференция с Маей Санду. Также была встреча с президентом Румынии – Клаусом Йоханнисом, с которым подписал декларацию о содействии вступлению Украины в НАТО.
- Также встретился президент Сербии Александр Вучич. По словам балканского коллеги, разговор был "коротким и хорошим". На ней присутствовал также премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.
- В рамках саммита Зеленский провел встречу с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которого поблагодарил за ракеты Storm Shadow и за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций.
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