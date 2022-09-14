Об этом сообщила Елена Зеленская в Фейсбуке.

"Для нас чрезвычайно важно сохранять культурное наследие. Враг пытается уничтожить то, что наиболее ценно – нашу национальную идентичность. После разговора с представителями Евросоюза надеюсь на важное культурное событие при поддержке ЕС: внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, который регулярно страдает от российских обстрелов, требует, чтобы это произошло по ускоренной процедуре. Наши города, как и люди, заслуживают всемирного признания", - пишет Зеленская.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО также хочет включить Одессу в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия и добавить в этот список Киев и Львов, которые уже являются объектами Всемирного наследия.

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