Очень важно сохранять культурное наследие: Зеленская о внесении исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО
Жена президента Елена Зеленская надеется, что при поддержке Европейского союза исторический центр Одессы будет внесен в список наследия ЮНЕСКО
Об этом сообщила Елена Зеленская в Фейсбуке.
"Для нас чрезвычайно важно сохранять культурное наследие. Враг пытается уничтожить то, что наиболее ценно – нашу национальную идентичность. После разговора с представителями Евросоюза надеюсь на важное культурное событие при поддержке ЕС: внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, который регулярно страдает от российских обстрелов, требует, чтобы это произошло по ускоренной процедуре. Наши города, как и люди, заслуживают всемирного признания", - пишет Зеленская.
- Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО также хочет включить Одессу в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия и добавить в этот список Киев и Львов, которые уже являются объектами Всемирного наследия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное