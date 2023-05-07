Очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора, - Зеленский

Об этом украинский президент заявил в видеообращении, обнародованном вечером в воскресенье, 7 мая 2023 года.

"Очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора против наших людей. Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов!" - сказал глава украинского государства.

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"Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад в Донецкой области... Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев - они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным, близким погибших", - добавил президент.

По словам Зеленского, безопасность является главной мишенью для России.

"Уничтожать безопасность, нести смерть и хаос - это все, что делает государство-террорист. И все, кто помогает Украине возвращать безопасность, все, кто укрепляет партнерство между странами в Европе ради безопасности, ради общей силы, все, кто оказывает давление на государство-террориста, - все защитники мира. Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов!" - подчеркнул Владимир Зеленский.