Очень важно, что ленд-лиз будет подписан сегодня. Это сигнал Байдена, что Путин остался один против всего мира, - политический деятель Рашкин
Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин считает, что президент США Джо Байден избрал датой подписания законопроекта о ленд-лизе для Украины именно 9 мая, поскольку хотел отправить сигнал в Кремль, что они остались одни против всего мира
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня мы наблюдаем исторически важный день. Союзники как были, так и остались на одной стороне, даже Германия присоединилась к ним, а вот Россия оказалась на том месте, где когда-то была нацистская Германия. И очень важно, что ленд-лиз для Украины будет подписан именно сегодня. Президент США Джо Байден мог бы подписать законопроект о ленд-лизе несколько дней назад. Однако он выбрал именно 9 мая, чтобы отправить важный месседж для Кремля, что они остались одни против всего мира", - пояснил Рашкин.
Рашкин подчеркнул, что весь демократический мир во главе с США сейчас объединился для помощи Украине.
"Весь цивилизованный мир объединился в невероятном партнерстве, которого не знала история. Такого еще не было, что лучшие в мире бойцы используют лучшее в мире вооружение. Совсем скоро мы увидим невероятные результаты такого объединения. Путин мечтал, что 9 мая он сможет похвастаться хоть какими-то победами в Украине. Однако, единственное чего они смогли достичь, так это 25 000 убитых солдат. Это просто тотальный провал его мечтаний об Украине", - добавил Рашкин.
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