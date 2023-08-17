Украина получила безвиз в состоянии войны с РФ, когда часть наших территорий была оккупирована. В это, кстати, мало кто верил. Даже некоторые мои близкие друзья говорили, что этого никогда не будет, а в ВР тогдашнего созыва Самопомощь и Батькивщина все наши действия по получению безвиза называли пиаром.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в состоянии полномасштабной войны с РФ. К сожалению, именно война подтолкнула Брюссель к решению. И главными переговорщиками выступили не власть, не президент, а наши ВСУ и жертвенность украинцев, убедивших Париж и Берлин, Вену и другие столицы не блокировать наше кандидатство.

Сейчас Украина должна бороться за ускоренное членство в ЕС и НАТО. И если мы получим этот вожделенный статус, когда еще часть наших территорий будут временно оккупированы, это будет нашим успехом и частью будущей великой Победы.

Когда мы были властью, важной частью стратегии реинтеграции считали развитие прифронтовых территорий. Освобожденные Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Бахмут отстраивались, развивались и имели поразительный контраст с оккупированными Донецком и Луганском. Люди, приезжавшие за пенсиями и к родственникам с временно украденных РФ территорий, должны видеть эту разницу. Мы стремились, чтобы их выбор лучшего будущего для себя и детей был Украиной, пусть даже из прагматических, а не идеологических соображений.

Престижность украинского паспорта после получения безвиза работала также на реинтеграцию.

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Я не знаю, какова стратегия победы и реинтеграции нынешней команды властей. И некоторые заявления представителей ОП с непонятным статусом, руководителей монобольшинства и Ко откровенно пугают.

Мир никогда не признает оккупации Крыма, Донбасса, каких-либо украинских территорий. Это аксиома. Если мы добьемся членства в ЕС и НАТО как признания вклада Украины в коллективную европейскую безопасность на этапе, когда часть наших территорий будут еще под оккупацией — это будет безусловный дипломатический успех. Который ускорит падение России в ее нынешнем виде, а значит возвращение территорий.

Люди в оккупированных регионах будут точно хотеть жить лучше, в кране, которая является частью цивилизованного мира, следовательно, там будет больше проукраинских настроений.

Очень удобно в мягком кресле воевать до последнего украинца. Реальность гораздо жестче.

Отсутствие приглашения на G20 – не очень хороший сигнал. Властям следует не хлопать языками о кофе в Крыму и перестать винить во всем союзников. Осознать, что время играет в Россию и конъюнктура мира меняется. Учесть это в нашей переговорной стратегии. Ключевая цель – сохранить государственность и Украину. С украинцами.

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Более того, публично на НАТО набросились те, кто полтора года назад в Стамбуле были готовы подписать отказ от НАТО, части украинских территорий и даже от части ВСУ, согласовав с Москвой количественное ограничение нашей Армии.

Сейчас не пора плодить врагов наружу. Надо сделать все, чтобы на Вашингтонском саммите мы получили приглашение. Все уверены, что до этого выпьют кофе в Крыму? Вопрос риторический. И право давать на него ответ только военные, а не клерки ОП и парламентские воины.

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Об авторе: Ирина Геращенко, народная депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность"

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