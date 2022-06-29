Об этом сообщает BBC.

"Я буду очень удивлен, если Путин появится там лично. Он все-таки изгнанник. Я не думаю, что он приедет", - сказал британский премьер.



В то же время Джонсон убежден, что западные страны-участницы G20 не должны пропускать саммит только из-за возможного присутствия Путина.



"Думаю, если вы упустите такое мероприятие, вы потеряете возможность пропагандировать свою точку зрения", - заявил Борис.



Как отмечается, некоторые западные страны-члены G20 – США, Италия – уже высказались против участия в саммите президента Путина.



Саммит G20 должен пройти в Индонезии в ноябре 2022 года. Во время визита в Киев президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского также посетить мероприятие, хотя Украина не входит в Большую двадцатку.



Президент Зеленский ответил, что его участие зависит от ситуации в Украине и состава участников саммита.



Кроме того, приглашение на саммит G20 получил и Путин. Его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что приглашение принято, но не подтвердил, планирует ли президент РФ присутствовать.

Напомним, 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что власти Индонезии — хозяйки саммита — исключили личное присутствие президента Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20). На это в кремле ответили, что Италия этого не решает и что Путин "получил приглашение на саммит"