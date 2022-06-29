"Очень удивлюсь, если Путин появится там лично", - Джонсон об участии президента РФ в саммите G20
Премьер-министр Британии Борис Джонсон прокомментировал возможность появления Путина на G20 и заявил, что будет "очень удивлен", если тот появится на саммите Большой двадцатки
Об этом сообщает BBC.
"Я буду очень удивлен, если Путин появится там лично. Он все-таки изгнанник. Я не думаю, что он приедет", - сказал британский премьер.
В то же время Джонсон убежден, что западные страны-участницы G20 не должны пропускать саммит только из-за возможного присутствия Путина.
"Думаю, если вы упустите такое мероприятие, вы потеряете возможность пропагандировать свою точку зрения", - заявил Борис.
Как отмечается, некоторые западные страны-члены G20 – США, Италия – уже высказались против участия в саммите президента Путина.
Саммит G20 должен пройти в Индонезии в ноябре 2022 года. Во время визита в Киев президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского также посетить мероприятие, хотя Украина не входит в Большую двадцатку.
Президент Зеленский ответил, что его участие зависит от ситуации в Украине и состава участников саммита.
Кроме того, приглашение на саммит G20 получил и Путин. Его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что приглашение принято, но не подтвердил, планирует ли президент РФ присутствовать.
- Напомним, 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что власти Индонезии — хозяйки саммита — исключили личное присутствие президента Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20). На это в кремле ответили, что Италия этого не решает и что Путин "получил приглашение на саммит"
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