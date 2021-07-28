Очень трудно дышать, - Свитолина пожаловалась на погоду в Токио

Об этом сообщает btu.org.ua.



Свитолина также прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады.



"После победы чувствую удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера был очень сложный матч, пришлось потратить много энергии в течение последних трех матчей. Счастлива, что смогла восстановить силы. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же достаточно уверенно играла сегодня . Это принесло результат ", - сказала Элина Свитолина.



Украинка также пожаловалась на погоду в Токио.



"Условия сегодня были действительно тяжелыми. Не столько жарко, сколько душно, очень трудно дышать. Была очень высокая влажность, поэтому казалось, что вообще невозможно было дышать. Даже в 9 утра на разминке утром тоже было неприятно. Ты стоишь 2 минуты на корте - и ты уже полностью мокрый. Нужно с этим справляться и пытаться как-то облегчать себе жизнь. Стараюсь много пить, делать восстановительные процедуры, всегда быть готовой к этим условиям ", - призналась Свитолина.

Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Матч между шестой ракеткой мира Свитолиной и Маркетой Вондроушовой, которая идет в мировом рейтинге 42-й, состоится 29 июля. По личным встречам впереди украинка - 3:1.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.

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