Об этом сообщает Netflix .

По сюжету, на улице 1983 год. События сериала проходят в Хоукинсе, штат Индиана. В небольшом городе исчезает мальчик, а горожане узнают тайну, связанную с сверхъестественными явлениями и ужасами, а также лабораторией, где ставят опыты над необычной девочкой.

В сериале "Очень странные дела" также поднимается тема "холодной войны" между США и СССР.

Первый сезон "Очень странные дела" вышел в свет 2016 года. Второй – 2017. Третий – 2019.

Съемки 4 сезона стартовали еще в начале 2020 года, но из-за пандемии производство остановилось на длительный срок.

Stranger Things 4 сезон

Сюжет 4 сезона "Очень странные дела" разворачивается спустя шесть месяцев после событий третьего сезона, в котором наши герои сражались с "Ловцом разума" посреди торгового центра Starcourt.

Премьера первого сборника предпоследнего сезона Stranger Things состоится сегодня, 27 мая. В первой части нам представят 7 серий. Два заключительных эпизода выйдут 1 июля.

Украинцы смогут посмотреть сериал на Netflix.

Финальный трейлер 4 сезона "Очень странные дела"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb