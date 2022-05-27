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"Очень странные дела" возвращаются после трехлетней паузы: 27 мая выходит новый сезон жуткого сериала

27 мая, 2022 пятница
03:59
Культура Stranger Things

Сегодня, 27 мая, выходит 4 сезон загадочного сериала "Очень странные дела" на платформе Netflix

Об этом сообщает Netflix .

По сюжету, на улице 1983 год. События сериала проходят в Хоукинсе, штат Индиана. В небольшом городе исчезает мальчик, а горожане узнают тайну, связанную с сверхъестественными явлениями и ужасами, а также лабораторией, где ставят опыты над необычной девочкой.

В сериале "Очень странные дела" также поднимается тема "холодной войны" между США и СССР.

Первый сезон "Очень странные дела" вышел в свет 2016 года. Второй – 2017. Третий – 2019.

Съемки 4 сезона стартовали еще в начале 2020 года, но из-за пандемии производство остановилось на длительный срок.

Stranger Things 4 сезон

Сюжет 4 сезона "Очень странные дела" разворачивается спустя шесть месяцев после событий третьего сезона, в котором наши герои сражались с "Ловцом разума" посреди торгового центра Starcourt.

Премьера первого сборника предпоследнего сезона Stranger Things состоится сегодня, 27 мая. В первой части нам представят 7 серий. Два заключительных эпизода выйдут 1 июля.

Украинцы смогут посмотреть сериал на Netflix.

Финальный трейлер 4 сезона "Очень странные дела"

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