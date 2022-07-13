Об этом информирует британское новостное агентство Reuters .

13 июля Джастин Трюдо заявил, что было "очень сложным решением" предоставить исключение из санкций, наложенных на РФ за возвращение отремонтированной турбины, необходимой для газопровода "Северный поток-1".

"Санкции направлены против Путина и тех, кто его поддерживает, и не предназначены для того, чтобы нанести вред нашим союзникам и их населению", – сказал Премьер-министр Канады.

Премьер-министр Канады подчеркнул, что столица Оттава будет продолжать поддерживать Украину.

Российский энергетический гигант "Газпром" заявил , что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток", говоря, что не знает, вернет ли Канада по ремонту турбину.

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для "Газпрома".

В тот же день министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила , что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.

28 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил , что Канада вводит новые санкции против России, под них подпадают 6 физических и 46 юридических лиц. Также страна запретила поставки вооруженных технологий и товаров в Беларусь и ограничила товарооборот предметов роскоши.

Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.

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