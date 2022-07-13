"Очень сложное решение": Трюдо прокомментировал возвращение Канадой турбины для газопровода "Северный поток-1"
Премьер-министр Канады сказал, что решение о предоставлении исключения из санкций и возвращении российского трубопровода Германии "очень сложное"
Об этом информирует британское новостное агентство Reuters .
13 июля Джастин Трюдо заявил, что было "очень сложным решением" предоставить исключение из санкций, наложенных на РФ за возвращение отремонтированной турбины, необходимой для газопровода "Северный поток-1".
"Санкции направлены против Путина и тех, кто его поддерживает, и не предназначены для того, чтобы нанести вред нашим союзникам и их населению", – сказал Премьер-министр Канады.
Премьер-министр Канады подчеркнул, что столица Оттава будет продолжать поддерживать Украину.
- Российский энергетический гигант "Газпром" заявил , что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток", говоря, что не знает, вернет ли Канада по ремонту турбину.
- 10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для "Газпрома".
- В тот же день министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила , что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.
- 28 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил , что Канада вводит новые санкции против России, под них подпадают 6 физических и 46 юридических лиц. Также страна запретила поставки вооруженных технологий и товаров в Беларусь и ограничила товарооборот предметов роскоши.
- Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.
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