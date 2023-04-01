"Очень сложная военная задача": Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать"
Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет издание Defense One.
"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - отметил американский генерал.
Однако он отметил, что хоть это и очень сложная военная задача, но она возможна для выполнения:
"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – выгнать всех россиян из оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача".
- Напомним, также генерал Милли заявил, что Соединенные Штаты пока не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.
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