Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет издание Defense One.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - отметил американский генерал.

Однако он отметил, что хоть это и очень сложная военная задача, но она возможна для выполнения:

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – выгнать всех россиян из оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача".