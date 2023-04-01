Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Очень сложная военная задача": Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

"Очень сложная военная задача": Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

1 апреля, 2023 суббота
05:33
война с Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать"

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет издание Defense One.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - отметил американский генерал.

Однако он отметил, что хоть это и очень сложная военная задача, но она возможна для выполнения:

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – выгнать всех россиян из оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача".

  • Напомним, также генерал Милли заявил, что Соединенные Штаты пока не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.
США
оружие для Украины
наступление ВСУ
Читайте также:
Жозеп Боррель
31 мартa, 2023 пятница
Боррель о войне в Украине: ЕС готов нарушить табу
За крок до "китайського миру"
Автор
29 мартa, 2023 среда
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
29 мартa, 2023 среда
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
05:59
Папу Франциска планируют выписать из больницы к Вербному воскресенью
05:06
Страны "Бухарестской девятки" призвали увеличить военное присутствие США в регионе
04:38
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
04:10
Первый транш от МВФ составит $2,7 млрд: он поступит в ближайшее время, - Минфин
03:42
ЕС призывает Беларусь не размещать на своей территории ядерное оружие РФ
03:14
"Государство-цивилизация" и "центр мирового развития": Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
02:46
ракета ATACMS
США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: есть другие варианты дальнобойного оружия, - генерал Милли
02:18
Лидеры стран Балтии поддерживают создание международного спецтрибунала для РФ
01:50
Киевский "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
01:22
В Гааге начали судить экслидера Косово Хашима Тачи по обвинению в военных преступлениях
00:54
Минобороны сообщило результаты конкурса в антикоррупционный совет: список
00:26
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
2023, пятница
31 мартa
23:57
Зеленский: "Будет новый Нюрнберг – для рашистов"
23:23
Эксклюзив
Ситуация по лекарствам создаст дополнительное психологическое напряжение для людей, - президент Совета защиты прав и безопасности пациентов
23:10
Радары, боеприпасы и противотанковые ракеты: США объявят о пакете помощи Украине на $2,6 млрд, - Reuters
22:54
Россияне дважды атаковали Никопольщину по артиллерии и БПЛА, поврежден дом
22:47
TikTok
Работникам НАТО запретили пользоваться TikTok, - CNN
22:38
ЕС ввел исключения в санкциях для случаев предоставления гуманитарной помощи
22:06
Обновлено
РФ обстреляла Авдеевку из артиллерии: убила двух человек, в том числе младенца
21:57
Турция вызвала посла Дании из-за сожжения Корана в Копенгагене на акции протеста
21:57
МВФ
МВФ утвердил финансирование Украины на $15,6 млрд
21:45
Обзор
РФ может разместить стратегическое ядерное оружие в Беларуси, премьер Испании призывает Пекин обсудить с Зеленским мирный план, россиян пустят на Уимблдон. Мировые СМИ об Украине 31 марта
21:18
Похищения и пытки гражданских: экс-главу СБУ времен Януковича будут судить за военные преступления в Херсонской области
21:07
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены два человека, которые плыли с дач на лодке
21:02
Обзор
Победные новости 401-го дня войны: украинская авиация сбрасывает на врага "умные" бомбы, а на Луганщине дезертировали полсотни российских солдат
20:53
"Враг обстреливает город из артиллерии и авиации": генерал Тарнавский назвал задачи ВСУ в Авдеевке
20:28
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
20:09
Обновлено
Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук окупантов жителей Бучи
19:41
Группа AC/DC впервые выйдет на сцену после семилетнего перерыва
19:31
Обзор
Страсти по киевской Лавре: как московский патриархат уезжает из святыни и сколько это может занять
19:26
В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины
19:12
Обновлено
Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру. Заповедник обратился в полицию
19:04
АвтоВАЗ
Российский АвтоВАЗ останавливает производство: не хватает запчастей из-за санкций
18:45
Обновлено
Зеленский провел встречи с главами правительств Словении, Словакии и Хорватии и президентом Молдовы. Подробности
18:42
Эксклюзив
Нацрада
Закон о медиа имеет механизмы для независимости Нацсовета, но квотный принцип назначения членов закреплен в Конституции, - юрист
18:38
Обзор
Молчаливый американский одиночка или громкая украинская семья: что посмотреть на выходных
18:37
Среди военных РФ усиливается дезертирство, а ВСУ отразили более 30 российских атак, - Генштаб
18:19
КСУ
КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине
18:17
МИД Польши
Варшава осудила задержание журналиста The Wall Street Journal и предостерегла своих граждан от поездок в РФ
18:05
Siemens
Немецкая Siemens проверяет, работал ли их специалист на хакеров РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV