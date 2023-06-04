Бои на российско-украинской границе, Шебекино, Белгородская область. Это серьезная история, в общем-то прогнозируемая, но в России ее не ждали. Как вы оцениваете потенциал к развертыванию этой ситуации?

Это была отличная атака, и она очень расстроила всех россиян в этой области. Конечно, Россия перебросила войска из Донецкой области на север в попытке защитить границу. И это достаточно значительный шаг. Каковы последствия в долгосрочной перспективе? Такие действия ослабляют все потенциальные для контрнаступления ВСУ места. Поэтому эффект ощутим как в военном, так и в политическом плане, поскольку огласка в России набирает обороты. Очень скоро люди узнают, как уязвима Россия.

В то же время неспокойно было и в Москве, произошло несколько прилетов странных дронов. Никто на себя не взял ответственности, но в Москве начали чувствовать то, что испытывают в Киеве. Хотя речь идет о принципиально более низком уровне. Но все равно магия имперской безопасности начинает рассыпаться. Однако понимаем, как Путин и Кремль могут пытаться это использовать.

Важно понимать, что никто не взял на себя ответственность, и атака эта была не столь серьезной, какой можно было бы надеяться со стороны Украины. Считаю, что если бы здесь была причастна украинская армия, то последствия были бы гораздо хуже. Очевидно, задача заключалась в создании эффекта, типа эффекта от сбитых беспилотников над Кремлем. И вполне возможно, что это организованная Россией атака, попытка получить политическую силу для Путина для необходимых ему наступательных мер – больше солдат и больше денег на оборонную систему. У него проблемы, потому что текущие события на передовой на данный момент благоприятны для Украины. Украина перехватила значительную часть инициативы, и поэтому Путину приходится что-то делать. Вспомним, как он действовал, когда хотел вторгнуться в Чечню. И сейчас происходит что-то похожее.

Чрезвычайно неожиданным было очередное странное заявление бывшего российского президента Медведева, что де-факто Великобритания находится с Россией в состоянии войны. Он озвучивает лишь то, что предварительно согласовывает в Кремле, понимаем, что Великобритания пошла на беспрецедентный и очень важный шаг, в частности, речь идет о выделении Украине дальнобойных ракетных систем Storm shadow. Даже американцы не пошли на поставку подобных ракет. В России чувствуют, что их тылы и логистические центры находятся под угрозой, хотя мы используем их только на нашей территории, чтобы помочь россиянам забрать своих интервентов.

Всё это взаимосвязано. Во-первых, сейчас вполне понятно, что представления о Медведеве как о президенте - потенциальном реформаторе, который может быть чем-то отличным от Путина, полностью развеялись. Сейчас это очень отчетливо проявляется в его недавних речах. Медведев является таким же злом, как и Путин, если не больше. И его отношение к Украине и Западу настолько пренебрежительно, насколько это, в принципе, возможно для россиянина.

Комментарий о Великобритании интересен тем, что если так разобраться, Россия воюет с Западом с 2008 года, прямо сейчас все это впервые прорвалось наружу. Это потому, что они собираются как-то действовать? Не уверен, как и относительно того, будут ли они вообще действовать. Все ли это ради внутреннего потребления, попытка убедить общественность, что враг - это не только Украина. Враг – это Запад, враг – это НАТО, враг – это Великобритания. Мне кажется, что это более важный момент.

Storm Shadow - это первое предоставленное Украине оружие большой дальности, которое дает возможность силам обороны наносить удары по некоторым конкретным целям, пока речь не идет о Крымском городе, а о других целях, которые до сих пор находились вне радиуса поражения. Мы ведь знаем, что российские военные отвели свои штабы и логистику назад, чтобы по ним не попадали HIMARS.

Storm Shadow кардинально изменяет ситуацию. А это значит, что россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий.

Я думаю, что Storm Shadow в большинстве случаев справится с их противовоздушной обороной. Таким образом, российская фронтовая поддержка значительно увеличилась, а командование попало в зону досягаемости Украины.

Почему американцы до сих пор затягивают поставки дальнобойных ракет Atacms? Возможно, в ближайшее время администрация Джо Байдена решится принять это важное решение.

Очевидно, что администрация Байдена все еще глубоко обеспокоена тем, чтобы не было настоящей войны между Россией и НАТО, Россией и США, потому что это будет очень трагично для всего мира. При этом, к сожалению, игнорируется тот факт, что война уже происходит, и что мы уже в более чем одном смысле в нее вовлечены.

ATACMS – это совсем другой боевой зверь, который не похож на все то, что есть в Украине. Имея такое оружие, вы можете начать уничтожать реальные объекты, понимаете – не сжигать, а стирать с лица земли. Если вы видели фотографии Министерства обороны Сербии после нападения НАТО на Сербию, то понимаете, какой вред может нанести такое оружие. Поэтому администрация Байдена считает, что это может перейти предел ведения традиционной войны. Но если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы это уже сделал, ведь причин для этого у него было много. И все же он не отважился. На мой взгляд, Америка должна предоставить

ATACMS, потому что именно предоставление такого оружия Украине даст России понимать, что игра окончена.

А пока этого не произошло, Россия думает, что если они продолжат эту войну, есть еще шанс на победу.

Мы должны избавить их от этого мнения, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится, и тогда им придется сесть за стол переговоров. А пока Америка оттягивает предоставление комплексов ATACMS, такой сценарий, к сожалению, удаляется за горизонт. Это действительно важный этап, один из этапов этой войны.

Господин полковник, я регулярно анализирую так называемую российскую пропаганду и заметил, что они все чаще стали использовать термин война, не просто какая-то там абстрактная военная операция, они уже постепенно созревают к тому, чтобы по крайней мере в своем публичном пространстве признавать, что идет война между Россией и Украиной. Здесь есть характерный момент – возможность того, что Россия объявит нам войну. Как вы думаете, пойдут ли они на это и как это может изменить ситуацию? С учетом того, что Россия может пытаться ввести военное положение для мобилизации экономики и окончательной мобилизации населения.

Это очень справедливое замечание. И я тоже это заметил. Как раз перед нашим разговором просматривал видео из России на YouTube. И слово "война" было в каждом втором предложении. Так что я думаю, что вы правы. Если это объявлено войной, это будет весомый шаг. У Путина будут развязаны руки, чтобы делать все, что ему заблагорассудится, а это значит, что он может свободно распоряжаться экономикой, оружием, людьми, и он будет это делать.

Это будет означать, что Россия снова вернет инициативу и преимущество. Преимущество Путина будет и потому, что украинское правительство было очень медленным в организации украинского народа для ведения войны. И это меня действительно беспокоит, потому что

если Россия объявит войну, у них будет временное преимущество, которое позволит опередить Украину в долгосрочной перспективе.

И даже в случае успешного контрнаступления или даже возвращения Крыма, если Россия твердо решит объявить войну, это будет долгая война. Это полностью все изменит. Тогда Украине придется переориентироваться, потому что сейчас большая часть Украины находится в условиях мирного времени, а не военного. Ваше правительство очень надеется на победу, не делая ничего серьезного. Это мое личное мнение – они просто бросают людей в ад войны, надеюсь, что все это пройдет, но этого не произойдет, если Россия объявит войну. Тогда это будет очень серьезно. Людям придется переосмыслить все, начиная с базовых принципов обороны Украины.

Если мы говорим о возможных сценариях войны, их несколько, скорее всего, это могут быть предположения или спекуляции, мы не знаем, что происходит в голове у коллективного российского сумасшедшего, но понимаем, что один из сценариев – это длинная затяжная мясорубка. Они будут регулярно подгонять свои дополнительные части, мобилизовывать людей, и будут пытаться удерживать захваченные территории и давить по линии границы. Второй вариант – это эскалация ради эскалации, когда они будут поднимать градус, чтобы выйти на другие переговорные позиции. Другой вариант – это привлечение третьих стран, мы находимся не так далеко от этого, с учетом странной ракеты в Быдгоще на территории Польши. Мы осознаем, что война не имеет свойства просто так завершаться, обычно войны лишь набирают обороты. Как вы видите развертывание ближайших сценариев войны?

Это, пожалуй, самый важный вопрос на данный момент. Хочу добавить к моему предварительному ответу. Если

Россия действительно заявит, что это война, то Запад также должен будет принять решение о том, как он будет реагировать.

Потому что сейчас большинство западных стран все еще относятся к войне как к чему-то, что они могут сделать из второстепенных вещей, а не как к основным усилиям для страны. А серьезная война с Россией будет означать, что людям придется смотреть на это совсем по-другому. Не думаю, что у России сейчас есть потенциал для чего-то серьезного, кроме как продолжать бросать больше людей, без серьезной подготовки. У них нет возможности развивать высокопрофессиональных солдат. Поэтому будут действовать по проверенным сценариям. Будет больше бахмутов, скажем, не один, а пять бахмутов одновременно. За последний год Россия терпела многие неудачи. Я имею в виду, что после начальных больших атак Украине удавалось сдерживать Россию всюду. Думаю, что так будет и дальше. Но это означает, что Украина потеряет гораздо больше людей. Так что мы должны научиться воевать по-другому. Нельзя продолжать воевать в бахмутском формате, потому что такой формат слишком дорог для страны. Он может быть хорошим с политической точки зрения, но не с военной, потому что погибают лучше подготовленные солдаты, а в случае затяжной войны Украина просто не может себе этого позволить.

Что по-вашему представляет собой российская система ПВО? Если они и дальше будут бить баллистическими ракетами по нашим городам, убивая гражданских, вполне логично, если сбудется пророчество секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, предупреждающего россиян, что может быть украинская армия дронов, может долететь и до России. Здесь речь не идет об использовании американских или британских систем, речь идет о дронах.

Если вы хотите, чтобы армия беспилотников атаковала Россию, вам придется привлечь огромные средства, потому что беспилотники не летают так далеко и не дают никакого эффекта, если это не самые дорогие дроны. Речь идет о дронах не за тысячу долларов, а в 200-300 раз дороже, а значит, есть проблема, чтобы их купить или изготовить. Сейчас в Украине нет системы, которая позволяла бы производить их в большом количестве. Но это возможно и надеюсь, что над этим уже работают. Здесь необходимы деньги и время. Тот факт, что Данилов сказал это, не означает, что кто собирается это делать. Спросим себя. Какой смысл делать это над Москвой, если русские беспилотники над Киевом еще больше сплачивают людей в стремлении победить в этой войне.

Следует учесть, что полеты беспилотников над Москвой и убийства людей лишь усилят решительность россиян к победе.

Нельзя думать, что они другие. Это, вероятно, будет тот же эффект, в случае причинения слишком большого вреда. Гораздо важнее держать население подальше от войны, насколько это возможно, в то время как основной мишенью должно быть их руководство – Шойгу, Герасимов, Путин, потому что люди их не любят. Если вы начнете превращать это в войну между российским населением и украинцами, то, боюсь, Украина будет в огромной беде, потому что у россиян гораздо больше ресурсов в плане людей и техники.

Кто, по-вашему, сейчас руководит войной с российской стороны? Шойгу, Герасимов, Пригожин, Патрушев или лично Путин? Понимаем довольно странные вещи, в том числе публичные демарши преступника Пригожина, формально возглавляющего преступную группировку Вагнера. Видим, как он серьезно едет против Шойгу и Герасимова. Если с ним ничего не происходит, значит, его прикрывает ФСБ РФ, которая находится под контролем или серьезным влиянием Патрушева. Это примитивная схема, но если подобное происходит, это должно было либо обеспечить потенциальный транзит власти в случае пертурбаций, либо сейчас они уже начинают разбирать рычаги влияния на политическую ситуацию еще при живом Путине.

Интересный вопрос, думаю сейчас единственным человеком, знающим, что происходит в голове у Пригожина, является сам Пригожин. Но мне кажется, что Пригожин сейчас по-прежнему работает на Путина и пытается дистанцировать от Путина провал Шойгу и Герасимова. То есть он так заговорил, чтобы оттолкнуть их от Путина с точки зрения того, кто является главным и что происходит. Путин, скорее всего, все еще постоянно общается с ними, но теперь Пригожин выставляет их неудачниками, настраивая на возможный провал и дает Путину дополнительные политические аргументы и политическое пространство для действий. Мне кажется, что именно так все и происходит, хотя могу и ошибаться, потому что все это довольно странно. Но я абсолютно уверен, что Пригожин очень хочет быть министром обороны и заменить Шойгу. Это понятно по его словам, терминам, которые он использует. Его основной месседж состоит в том, что он может выиграть войну для всей России не только группой Вагнера, но и всей командой.

Так что я думаю, что впереди еще много интересного. А для поклонников Пригожина – это настоящий экзамен на аналитику.

Большие трупохранилища в приграничных областях на территории РФ. Возможно, это бегло характеризует летнюю кампанию РФ против нас. Как вы думаете, какими ресурсами диспонирует наш враг, речь идет о технических ресурсах и подготовленной живой силе, потому что на протяжении последнего полугодия они активно пытались школировать мобилизованных интервентов?

В начале войны человеческие ресурсы регулярной армии РФ оставляли желать лучшего. Но сейчас, похоже, происходит то, что российская армия извлекает уроки и совершенствуется. Они все еще используют призывников и других в качестве пушечного мяса.

Но если говорить о солдатах регулярной армии, они постоянно становятся лучше.

И я бы даже сказал, что в некоторых областях они усваивают уроки и меняются быстрее, чем украинские войска, что очень тревожно.

Как я уже говорил, будут люди – будет пушечное мясо. Многие из этого пушечного мяса уже используют винтовки времен Первой мировой войны. Не просто старые винтовки, а действительно столетние винтовки, потому что у России не хватает оружия. И мы видели, что они подвозят к линии фронта действительно старую технику – старые танки, которые мы использовали во Второй мировой войне. Вместе с тем, вы должны помнить, что танк в бою – это танк в бою. Его даже старая пушка – на многое способна. В России будет огромный дефицит специалистов – людей, знающих, как пользоваться танками, бронетехникой, как правильно ею управлять. Если просмотреть видео, увидите, что сейчас у них с этим плохо.

Если Украина сможет держать их под своим давлением, они лучше не станут.

Самое опасное для Украины – давать России время. Ведь каждый раз, когда вы даете России время, они становятся лучше. Так что с момента контрнаступления и до конца войны, их следует держать в тисках, без возможности перевести дух. Ведь восстанавливаются они потому, что у них многое есть. У них много техники. У них много людей. Чего им не хватает, так это хороших командиров. Ну и конечно таких вещей, как радиостанций, ночных прицелов и тому подобного. Им этого все еще не хватает, но не забывайте, что в России также есть волонтеры, которые поддерживают их так же, как и в Украине. Эти волонтеры покупают необходимое для российской армии, поскольку это делают украинцы для ВСУ. Поэтому особенно акцентирую, что время – это единственная вещь, которую мы не должны им давать.