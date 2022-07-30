Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом, - Боррель

Об этом Боррель заявил в интервью DW.

Главный дипломат ЕС отверг утверждение, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию. По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", — заметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне — Ред. ) больше не будут иметь к ним доступа", — сказал Боррель.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "наибольшей рецессии... со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Владимиру Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель.

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