Об этом пишет Moscow Times.

Правящая партия президента Владимира Путина "Единая Россия" в среду, 7 сентября, предложила провести референдум 4 ноября по поводу аннексии территорий, захваченных силами Москвы в Украине.

"Было бы правильно и символично" провести выборы 4 ноября, в день народного единства России, - заявил лидер партии Андрей Турчак на ее сайте.

После голосования, по его словам, "Донецк, Луганск и многие другие российские города наконец-то вернутся в свой порт приписки. А разделенный ныне формальными границами русский мир восстановит свою целостность".

"Мы будем готовиться к этой точной дате... даже если мы готовы к проведению этого референдума прямо сейчас", - сказал высокопоставленный пророссийский чиновник в Херсонской области Кирилл Стремоусов российскому информационному агентству ТАСС после предложения Турчака.

7 сентября украинская разведка назвала фамилии людей, которых Россия хочет привлечь к проведению псевдореферендумов. Однако россияне не могут создать даже имитацию псевдореферендума в Херсонской области из-за действий ВСУ и местного населения.

5 сентября в Запорожье уничтожен склад оккупантов с бюллетенями для псевдореферендума и базу ФСБ.