"Очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска". Лукашенко разболтал сценарий Кремля
Лидер господствующего белорусского режима Александр Лукашенко выступил с прямыми военными угрозами в адрес Украины
По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на "наступление" на Донбассе. Об этом со ссылкой на белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает Еспресо.TV .
"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) осуществят очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - заявил Лукашенко в ходе общения с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.
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В таком случае Беларусь будет действовать как Россия.
"Точно так же, как российская", - ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае "наступления" ВСУ на Донбассе.
Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.
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При этом развертывание российских военных на юге Беларуси в непосредственной близости к северной границе Украины, как он подчеркнул, связано именно со сдерживанием Украины.
"Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", - добавил Лукашенко.
- Формальным поводом для новых ударов РФ (а теперь уже РФ и РБ) по Украине, напомним, может стать провокация с использованием фейкового видео "жертв среди мирного населения", якобы погибшего в результате действий Вооруженных Сил Украины.
- С таким предположением выступает западная разведка.
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