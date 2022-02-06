"Очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска". Лукашенко разболтал сценарий Кремля

По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на "наступление" на Донбассе. Об этом со ссылкой на белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает Еспресо.TV .



"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) осуществят очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - заявил Лукашенко в ходе общения с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.



Читайте и смотрите: Главный идеолог Лукашенко Дзермант об Украине: "Это государство опасно окружающим. Особенно нам"



В таком случае Беларусь будет действовать как Россия.



"Точно так же, как российская", - ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае "наступления" ВСУ на Донбассе.



Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.



Смотрите и читайте: Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский струхнул"



При этом развертывание российских военных на юге Беларуси в непосредственной близости к северной границе Украины, как он подчеркнул, связано именно со сдерживанием Украины.



"Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", - добавил Лукашенко.

Формальным поводом для новых ударов РФ (а теперь уже РФ и РБ) по Украине, напомним, может стать провокация с использованием фейкового видео "жертв среди мирного населения", якобы погибшего в результате действий Вооруженных Сил Украины.

С таким предположением выступает западная разведка.