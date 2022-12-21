Об этом в интервью Радио Свобода сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желаем в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики, как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", – пояснил он.

Игнат убежден, что украинские военные смогут легко овладеть новыми для них зенитно-ракетными системами Patriot, хотя для этого и понадобится определенное время.

"Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отброшено человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и нужно определенное время", - отметил он.

Спикер командования Воздушных сил добавил, что в целом Украина нуждается в самых разнообразных средствах ПВО и поэтому готова брать у западных партнеров "много всего, что нам могут предложить". Ведь Воздушные силы благодаря средствам ПВО, авиации, а также мобильным группам перекрывают самые угрожающие направления и отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры.

"Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности", – отметил Игнат.

Под вечер 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

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