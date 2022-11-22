"Очень настораживает": премьера Эстонии Каллас обеспокоила реклама Венгрии о "вредности" санкций против РФ

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в эстонском парламенте.

"Поведение Венгрии очень настораживает", – заявила Каллас.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Венгрия поддерживала санкции против России, и "пока речь идет об одном, а делается другое, проблема не столь велика".

Каллас обеспокоила реклама в стране.

"Я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, что вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - подчеркнула премьер-министр.

К тому же некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией, и это тоже является проблемой, сказала Каллас и выделила – история показала, что любой, кто строит свою безопасность или свое процветание в России, рано или поздно будет обманутым и заплатит за это болезненную цену.

"Очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и Венгрией по таким важным вопросам", - добавила Кая Каллас.

Напомним, Венгрия отказывается предоставлять оружие Украине и даже транспортировать его через свою территорию, демонстрируя откровенно пророссийскую политику. Однако страна охотно принимает беженцев из Украины и помогает им.

20 октября Орбан заявил, что будет призывать присутствующих на саммите лидеров государств Европейского Союза пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Эксперт-международник Дмитрий Тужанский отмечает, что Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные круги бизнеса в более крупных странах ЕС. Также добавляет, что Орбан ведет кулуарную борьбу, чтобы не потерять деньги от ЕС.

В центре Будапешта 23 октября, на 66-ю годовщину Венгерской революции, состоялось многотысячное протестное шествие учителей и учеников, требующих повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения.

11 ноября стало известно, что большинство венгров не поддерживают пророссийскую политику Орбана.

17 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии". В результате МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой.

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