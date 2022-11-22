"Очень настораживает": премьера Эстонии Каллас обеспокоила реклама Венгрии о "вредности" санкций против РФ
Премьер-министр Эстонии заявила, что поведение Венгрии "очень настораживает", из-за сообщения о вызванной инфляции в Европе якобы санкциями против РФ, а не развязанной ею войной
Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в эстонском парламенте.
"Поведение Венгрии очень настораживает", – заявила Каллас.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Венгрия поддерживала санкции против России, и "пока речь идет об одном, а делается другое, проблема не столь велика".
Каллас обеспокоила реклама в стране.
"Я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит рекламные кампании, из которых следует, что вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - подчеркнула премьер-министр.
К тому же некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией, и это тоже является проблемой, сказала Каллас и выделила – история показала, что любой, кто строит свою безопасность или свое процветание в России, рано или поздно будет обманутым и заплатит за это болезненную цену.
"Очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и Венгрией по таким важным вопросам", - добавила Кая Каллас.
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