"Очень много российских 200-х и 300-х": военный обозреватель Попович о взрывах в Мелитополе
Военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ продолжают применять тактику уничтожения российских позиций перед контрнаступлением и освобождением временно оккупированных территорий
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Есть предположение, что взрывы в Крыму это работа наших партизан. Однако я бы не разделял партизанское движение с Вооруженными силами Украины. Поскольку они действуют в интересах друг друга. Однако, если говорить о Юге Украины, то многое происходит не только в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона", - пояснил Попович.
Военный обозреватель считает, что ВСУ на Юге Украины продолжает тактику с уничтожением российских позиций перед освобождением территорий.
"Вчера в Мелитополе были нанесены удары по казармам кафиров. Очень много там 200-х и 300-х российских военных. Все это сочетается в нашу привычную тактику. ВСУ перед освобождением территории уничтожают российские оборонные позиции. В частности уничтожают их казармы, штабы и склады из боеприпасами", - добавил он.
- 10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в мост и
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