Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Есть предположение, что взрывы в Крыму это работа наших партизан. Однако я бы не разделял партизанское движение с Вооруженными силами Украины. Поскольку они действуют в интересах друг друга. Однако, если говорить о Юге Украины, то многое происходит не только в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона", - пояснил Попович.

Военный обозреватель считает, что ВСУ на Юге Украины продолжает тактику с уничтожением российских позиций перед освобождением территорий.

"Вчера в Мелитополе были нанесены удары по казармам кафиров. Очень много там 200-х и 300-х российских военных. Все это сочетается в нашу привычную тактику. ВСУ перед освобождением территории уничтожают российские оборонные позиции. В частности уничтожают их казармы, штабы и склады из боеприпасами", - добавил он.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в мост и