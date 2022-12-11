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Главная война с Россией "Очень много российских 200-х и 300-х": военный обозреватель Попович о взрывах в Мелитополе
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"Очень много российских 200-х и 300-х": военный обозреватель Попович о взрывах в Мелитополе

11 декабря, 2022 воскресенье
09:32
война с Россией

Военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ продолжают применять тактику уничтожения российских позиций перед контрнаступлением и освобождением временно оккупированных территорий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Есть предположение, что взрывы в Крыму это работа наших партизан. Однако я бы не разделял партизанское движение с Вооруженными силами Украины. Поскольку они действуют в интересах друг друга. Однако, если говорить о Юге Украины, то многое происходит не только в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона", - пояснил Попович.

Военный обозреватель считает, что ВСУ на Юге Украины продолжает тактику с уничтожением российских позиций перед освобождением территорий.

"Вчера в Мелитополе были нанесены удары по казармам кафиров. Очень много там 200-х и 300-х российских военных. Все это сочетается в нашу привычную тактику. ВСУ перед освобождением территории уничтожают российские оборонные позиции. В частности уничтожают их казармы, штабы и склады из боеприпасами", - добавил он.

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Украина
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
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