English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями", - мама матроса-срочника, выжившего после потопления крейсера "Москва"

"Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями", - мама матроса-срочника, выжившего после потопления крейсера "Москва"

18 апреля, 2022 понедельник
06:44
война с Россией

Российские моряки, которым удалось выжить на затонувшем крейсере "Москва" связываются с родственниками и рассказывают, что на самом деле украинская ракета попала в корабль, а не как говорит российская пропаганда, что это был "взрыв боеприпасов"

Соответствующие свидетельства зафиксировала Novaya Gazeta Europe.

Солдат, которому удалось выжить, рассказал матери, что на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, есть раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили, пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун", - рассказала женщина и уточнила, что ранены "преимущественно с оторванными конечностями".

Женщина также рассказала, что когда сын впервые позвонил по телефону после затопления "Москвы", был напуган.

"Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно", — передает слова оккупанта его мать.

Женщина признает, что российские СМИ не говорят всех подробностей этого события, потому что министерство обороны РФ "не хочет признавать поражение со стороны Украины".

Пользователи соцсети "ВКонтакте" рассказывают своих родственников, которым не удалось выжить на крейсере "Москва". Как пишет Meduza, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере "Москва". Шкребец уточнил, что после гибели корабля его сына, по словам офицеров, внесли в списки пропавших без вести.

  • Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
  • Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер затонул .
  • 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
МіГ-29 молдова
18 апреля, 2022 понедельник
В Молдове отреагировали на информацию СМИ об отказе передать Украине истребители МиГ-29
Крилата ракета
18 апреля, 2022 понедельник
Во Львов прилетели управляемые ракеты, изменившие направление в последний момент – депутат горсовета
16 апреля, 2022 суббота
Порошенко в эфире MSNBC: "Для того, чтобы изменить ход войны, нам необходимо всего 100 истребителей, всего 200 вертолетов, всего 300 танков и где-то 1000 бронемашин"
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.45
    Покупка 30.45
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 34.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 апреля
22:15
Вместо российского, в Европу начали поступать индонезийские угли.
22:11
Байден и Джонсон пообещали передать Украине больше артиллерии
21:59
Олаф Шольц
Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву - Шольц
21:57
Российский оппозиционер Алексей Навальный откликнулся на убийство оккупантами в Буче своего однофамильца Ильи Навального
21:44
Финляндия отправит Украине военную помощь
21:41
Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел
21:38
Эксклюзив
Россияне начали наступление на Востоке Украины еще полторы недели назад, - Кабакаев
21:25
Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
21:25
Кабмин
Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины
21:09
Борис Джонсон
"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
21:08
Эммануель Макрон
Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции
21:05
пенсия
250 тысяч вынужденных переселенцев получили денежную помощь, - Денис Шмыгаль
21:03
Эксклюзив
Путин ужасно напуган, что внутри зреет мятеж, - Наливайченко
20:54
Олаф Шольц
Шольц призвал Путина остановить войну против Украины
20:52
Мі-17
Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США
20:40
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них га*но-армия". Российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием
20:40
Чехия Украина
Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны
20:23
Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
20:21
Украинские беженцы в Германии. Профсоюзы ФРГ предостерегают от формирования класса "работников второго сорта"
20:19
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"
20:17
В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
20:04
В результате обстрела Харькова из "урагана" 19 апреля погибли 4 человека, – Офис генпрокурора
19:49
Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС
19:45
Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры
19:26
"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
19:22
Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
19:17
Канада
Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян
19:04
Украинцы запустили флеш-моб для спасения детей с Азовстали
18:55
Крым
РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка
18:54
Обновлено
"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя
18:48
Через "Дию" для ВСУ собрали 270 млн грн. Что приобрели за эти деньги
18:47
Украинские военные отбили Марьинку, - Генштаб ВСУ
18:40
Эксклюзив
Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин
18:30
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": родные оккупантов верят телевизору и отрицают зверства, в которых признаются российские военные, - СБУ
18:23
Коллективный Запад согласился с тем, что с Россией договориться не получится. В США и Европе поняли, что покончить с путинским режимом можно только на поле боя, - Чалый
18:09
Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР
17:54
Россияне обещают оккупированному поселку на Харьковщине "вхождение" в "ЛНР", - местный совет
17:47
44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания, - опросы института демократии
17:46
На пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой, у лузі червона калина"
17:43
Эксклюзив
Валентин Наливайченко
Нет больше российских олигархов, они все уничтожены путинской агрессией, - Наливайченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV