Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если брать Кремль, то они к сценарию с беспилотниками готовятся. Они рядом в кварталах заливают бетоном площадки, чтобы ставить новейшие С-400. Если брать севернее Москвы на 120 км - там есть завод "Радуга" в городе Дубна, где производят ракеты Х-101 и очевидно, будут изготавливать ракеты Х-50, о серийном производстве которых говорил наш Генштаб.Если бы 20 беспилотных "Стрижей" с "хлопком" долетели туда и попадали на цеха - россияне их бы не ждали и это бы сломало им стратегические планы ", – рассказал он.

Киричевский добавил, что россияне вспомнили о такой старой ракете Х-50 и уже начинают готовиться к осенней кампании ударов.

"Можно другие объекты - основной экспорт нефти РФ идет через Черное море. Есть нефтяные терминалы в районе Новороссийска, слишком близко к базе ВМФ - там один раз беспилотник уже падал, можем повторить. Судя по всему, ничего более мощного, чем ЗРК "Панцирь-С1", они выставить не способны. По опыту Ливии, они могли сбивать до 15 "байракторов". Очень много интересных объектов можно достать", - подытожил эксперт.