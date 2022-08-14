Очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию, - волонтер

Об этом главный врач одного из медицинских коммунальных учреждений Мариуполя и волонтер Александр Ярошенко сказал в эфире Еспресо.

"Из города едут очень мало людей и только при необходимости. Это или люди, которые живут не в частном секторе, или тяжело больны онкозаболеваниями или системными заболеваниями и нет лекарств. Это единицы, но поверьте мне, очень трудно согласовывать их выезд, фильтрацию – весь трансфер. Ни один водитель не выдержит прохождения, особенно Васильевки до 5 дней, поэтому выстраивается логистика, где фактически за сутки мы вывозим этих людей. Их соглашается очень мало", - рассказал он.