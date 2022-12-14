Об этом в эфире Эспрессо заявил глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

"Очень многие боятся, что через полгода мы увидим Вовка в другом месте. Если бы план власти был спасать Вовка и его группировки, я бы на месте президента просто уволил Вовка и все. Вы сохраняете структуру, но самого токсичного человека типа отставляете. На самом деле человек сохраняет власть и можно сказать, что санкции против Вовка ввели и все его отстранили", - отметил он.

Савчук добавил, что здесь – расформировали весь суд, а это значит, что "он и его друзья по суду не имеют никаких дел на руках"

"Их власть уходила от того, что они могут решить в первой инстанции любой вопрос. Суда нет, дел нет и теперь деньги заносить не им. Я бы сказал, что очень мала вероятность, что они попадут в такой же вновь суд и вернутся к работе. Слишком много было сделано, чтобы они не смогли вернуться в статус кво. Рада проголосовала за ликвидацию суда плюс дела НАБУ против членов суда плюс санкции США против председателя суда.Я думаю, что это будут недопустимые пиар-потери для президента - возвращать все как было", - подчеркнул глава РГК НАБУ.

По его мнению, такого не произойдет.

"Для нашей власти типично – что-то начать и чтобы это зависло в воздухе. Я считаю, что с судьями ОАСК будет что-то подобное происходить. Они с одной стороны судьи, а с другой – без суда и дел. Я думаю, что так долго будет продолжаться. Для того чтобы лишить их статуса судьи - необходимо доформировать Высший совет правосудия, доукомплектовать Высшую квалификационную комиссию суддей. .Я думаю, что этого долго не будет, поэтому эти судьи будут "в воздухе". дела, не выносить решений. У них нет никаких полномочий", - отметил он.

Савчук прокомментировал мнение, что согласно закону во время военного положения нельзя прекращать полномочия судов.

"Фишка в том, что они не уволены. Я не уверен в тонкостях, но провести закон о расформировании суда можно. Все что было сделано, сделано в соответствии с законом. Они судьями остаются - досадно, что они продолжают получать зарплату", - подытожил руководитель. РГК НАБУ.

13 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон

В ОАСК заявили, что "данное решение не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени".