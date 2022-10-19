Об этом он сообщил в своем телеграме .

"Нечестно и плохо красть в стране, которая захлебывается от крови", - написал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что никогда не участвовал ни в каких оперативных комбинациях правоохранительных органов. Его решение не брать взятку было спровоцировано убеждением в том, что украинцы должны приложить усилия, если хотят передать своим детям и внукам сильное и успешное государство. В частности, это касается борьбы с коррупцией.

"Просто когда мне предложили взятку, я сначала вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как того прямо требует от чиновников Закон "О предотвращении коррупции", - подчеркнул Филатов.

Кроме того, он выразил надежду, что после этого случая никакие мошенники не будут пытаться лезть к нему с подобными предложениями, а некоторые его подчиненные в конце концов поймут, что если будут где-то воровать, он их не пожалеет. Также Филатов отметил, что теперь "любая политическая и медийная падаль не сможет танцевать на моем честном имени", распространяя сплетни о том, что мэр Днепра где-то ворует.

"Мальчик Боря отказался от рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить ее себе", - написал Филатов.

18 октября НАБУ разоблачило экс-нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро мэра Днепра Бориса Филатова.