"Очень хотелось оставить себе": Филатов рассказал, как отказался от взятки в €22 млн
Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что ему предлагали взятку в размере 22 млн евро, однако он отказался
Об этом он сообщил в своем телеграме .
"Нечестно и плохо красть в стране, которая захлебывается от крови", - написал Филатов.
Мэр Днепра отметил, что никогда не участвовал ни в каких оперативных комбинациях правоохранительных органов. Его решение не брать взятку было спровоцировано убеждением в том, что украинцы должны приложить усилия, если хотят передать своим детям и внукам сильное и успешное государство. В частности, это касается борьбы с коррупцией.
"Просто когда мне предложили взятку, я сначала вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как того прямо требует от чиновников Закон "О предотвращении коррупции", - подчеркнул Филатов.
Кроме того, он выразил надежду, что после этого случая никакие мошенники не будут пытаться лезть к нему с подобными предложениями, а некоторые его подчиненные в конце концов поймут, что если будут где-то воровать, он их не пожалеет. Также Филатов отметил, что теперь "любая политическая и медийная падаль не сможет танцевать на моем честном имени", распространяя сплетни о том, что мэр Днепра где-то ворует.
"Мальчик Боря отказался от рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить ее себе", - написал Филатов.
- 18 октября НАБУ разоблачило экс-нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро мэра Днепра Бориса Филатова.
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