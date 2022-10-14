Видео появилось на YouTube-канале paashee.

Яркая и кочевая песня "Еду в Крым" приурочена ко Дню защитников и защитниц Украины.

"Этот трек посвящается всем нашим защитникам и защитницам. Ведь сегодня День защитника и защитницы Украины. Мы искренне верим, в нашу победу, в наших ребят, в наших ВСУ. Мы мечтаем о том, чтобы все они вернулись живыми и невредимыми домой. А также , мечтаем о том, чтобы наши военные освободили Крым, ведь он, был, есть, и будет наш! И является одним из весомых шагов к нашей победе. Включайте звук по полной, сбрасывайте друзьям и знакомым! в Instagram.

Музыканты в новом треке размышляют, как скоро ВСУ выгонят из украинского Крыма всех оккупантов и украинцы приедут через Херсон на полуостров.

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