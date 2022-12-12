"Очень хочется на море": Зеленский заявил, что будет президентом до победы Украины в войне
Владимир Зеленский заявил, что планирует оставаться президентом Украины до победы страны в войне против РФ
Об этом он заявил в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.
В частности, известно, что он спросил президента о его политическом будущем, на что тот ответил:
"До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется прямо на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили" , – отметил Зеленский.
- 12 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский считает , что лидер Российской Федерации Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.
- 12 декабря Владимир Зеленский на саммите G7 рассказал, какие шаги необходимы для ускорения победы Украины – туда вошли вооружение, финансовая и энергетическая стабильность и дипломатия.
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