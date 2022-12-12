Об этом он заявил в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.

В частности, известно, что он спросил президента о его политическом будущем, на что тот ответил:

"До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется прямо на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили" , – отметил Зеленский.

12 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский считает , что лидер Российской Федерации Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.

12 декабря Владимир Зеленский на саммите G7 рассказал, какие шаги необходимы для ускорения победы Украины – туда вошли вооружение, финансовая и энергетическая стабильность и дипломатия.