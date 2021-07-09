"Очень энергозатратное занятие": россиянам советуют не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
В России не рекомендуют гражданам заниматься сексом и нагружать организм после прививки от коронавируса
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, передают росСМИ.
Такой ответ он дал на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым в настоящее время противопоказан секс.
"Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс - очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации", - подчеркнул Грайфер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное