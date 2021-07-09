"Очень энергозатратное занятие": россиянам советуют не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, передают росСМИ.

Такой ответ он дал на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым в настоящее время противопоказан секс.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс - очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации", - подчеркнул Грайфер.

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