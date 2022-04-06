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Главная Спорт Очень досадно каждый день читать ужасы. Российских военных даже зверями назвать нельзя, - футболист "Динамо" Караваев

Очень досадно каждый день читать ужасы. Российских военных даже зверями назвать нельзя, - футболист "Динамо" Караваев

6 апреля, 2022 среда
06:55
Спорт

Футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев заявил, что российских военных нельзя даже зверями назвать

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

По словам Караваева, низкий поклон всем отчаянно защищающим нашу землю.

"Мы будем бороться до последнего. Видим, какие смелые у нас военные, и это мужество есть только у нашего народа. Очень досадно каждый день читать об ужасах, происходящих на территории нашей страны. За все это российских военных даже зверями назвать нельзя. Они не дают никакого шанса мирному населению, но я хочу поблагодарить, низкий поклон всем тем, кто отчаянно защищает нашу землю, для этого нужна большая отвага», - сказал Александр Караваев.

Футболист "Динамо" также заявил, что от игроков киевского клуба также следует ждать помощи.

"Мы, со своей стороны, как можем, будем помогать. Мы не умеем воевать, но будем воевать, в переносном смысле слова, на футбольном поле. Так что можем своим оружием, своими ногами на поле, дать какую-то надежду, помочь соотечественникам. И мы будем делать все возможное. Конечно, очень тяжело тренироваться – в первую очередь, морально. сказать, соседнее с нами государство, которое говорило, что всегда с нами вместе будет, а на самом деле оказалось нашим величайшим врагом", - сказал Караваев.

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война с Россией
русская агрессия
Александр Караваев
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