Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук

"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук

27 сентября, 2023 среда
18:20
Спорт

Двукратный олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук обратился к украинцам и заявил, что люди перестали замечать поступки, совершаемые не на фронте

Об этом Михаил Романчук написал в инстаграме.

"Что с вами не так? Мне очень досадно, что люди перестали замечать те поступки, и то добро, которое совершают украинцы, не находясь на фронте (волонтерят, донатят, прославляют Украину, развивают бизнес и платят налоги) перечень может быть очень большим. Полностью обесценивают то, что делают эти люди для нашей Украины и нашей победы. Каждый делает все возможное от себя, чтобы помочь ВСУ и ближнему. И мы должны это ценить и брать пример с таких людей", - пишет Михаил Романчук.

По словам пловца, ему хочется, чтобы все украинцы были одной большой семьей.

"Так хочется просто уважения друг к другу. А не обливать грязью людей, которых вы совершенно не знаете, и которые могли сделать намного больше, чем вы. Так хочется, чтобы мы были одной большой семьей, а иначе мы никогда не станем тем государством, о котором мы все так мечтаем. Желаю всем добра", - говорится в сообщении Михаила Романчука.

  • Романчук сообщил, что будет готовиться к олимпийскому сезону в Днепре, и пожертвовал значительную сумму на восстановление пострадавшего от российских ударов бассейна в Днепре.
  • Михаил Романчук – чемпион Европы по плаванию и является двукратным олимпийским призером.
Украина
Война с Россией
Олімпіада-2024
Читайте также:
Антарктида
27 сентября, 2023 среда
Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
осінній дощ
26 сентября, 2023 вторник
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 сентября, 2023 вторник
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
19:00
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
18:01
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:33
Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
15:26
Эксклюзив
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
15:15
Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
15:07
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
15:00
OPINION
"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича
14:59
Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ
14:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Эксклюзив
Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
14:36
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
14:33
В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV