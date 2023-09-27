"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук

Об этом Михаил Романчук написал в инстаграме.

"Что с вами не так? Мне очень досадно, что люди перестали замечать те поступки, и то добро, которое совершают украинцы, не находясь на фронте (волонтерят, донатят, прославляют Украину, развивают бизнес и платят налоги) перечень может быть очень большим. Полностью обесценивают то, что делают эти люди для нашей Украины и нашей победы. Каждый делает все возможное от себя, чтобы помочь ВСУ и ближнему. И мы должны это ценить и брать пример с таких людей", - пишет Михаил Романчук.

По словам пловца, ему хочется, чтобы все украинцы были одной большой семьей.

"Так хочется просто уважения друг к другу. А не обливать грязью людей, которых вы совершенно не знаете, и которые могли сделать намного больше, чем вы. Так хочется, чтобы мы были одной большой семьей, а иначе мы никогда не станем тем государством, о котором мы все так мечтаем. Желаю всем добра", - говорится в сообщении Михаила Романчука.