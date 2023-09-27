"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
Двукратный олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук обратился к украинцам и заявил, что люди перестали замечать поступки, совершаемые не на фронте
Об этом Михаил Романчук написал в инстаграме.
"Что с вами не так? Мне очень досадно, что люди перестали замечать те поступки, и то добро, которое совершают украинцы, не находясь на фронте (волонтерят, донатят, прославляют Украину, развивают бизнес и платят налоги) перечень может быть очень большим. Полностью обесценивают то, что делают эти люди для нашей Украины и нашей победы. Каждый делает все возможное от себя, чтобы помочь ВСУ и ближнему. И мы должны это ценить и брать пример с таких людей", - пишет Михаил Романчук.
По словам пловца, ему хочется, чтобы все украинцы были одной большой семьей.
"Так хочется просто уважения друг к другу. А не обливать грязью людей, которых вы совершенно не знаете, и которые могли сделать намного больше, чем вы. Так хочется, чтобы мы были одной большой семьей, а иначе мы никогда не станем тем государством, о котором мы все так мечтаем. Желаю всем добра", - говорится в сообщении Михаила Романчука.
- Романчук сообщил, что будет готовиться к олимпийскому сезону в Днепре, и пожертвовал значительную сумму на восстановление пострадавшего от российских ударов бассейна в Днепре.
- Михаил Романчук – чемпион Европы по плаванию и является двукратным олимпийским призером.
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