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OPINION

Очень далеко к востоку от Эдема

Игорь Гулик
17 декабря, 2022 суббота
20:03
Мнение

Украинский "Эдем" рождается ныне – в муках войны, тьме блекаутов, под ракетными обстрелами садистов, под перекрестным огнем недоброжелателей, в палатах пронизанных стонами раненых и терпением врачей

Очень люблю Джона Стейнбека, особенно его семейную сагу "К востоку от Эдема". Наслаждаюсь его стилем, вкушаю умение рефлексировать над, казалось бы, мелкими, недостойными внимания мыслями, вещами. Хотя что в нашей жизни не заслуживает осмысления, если малейший жест, самый незаметный поступок способны перевернуть вверх ногами всю человеческую историю.

В очередной раз перечитывая страницы этого романа, я вдруг остановился на мысли: это сколько же поколений послевоенных украинцев должно пройти, чтобы они, как герои "…Эдема" занимались только семейными хлопотами, радостями и драмами. Сколько лет должно пролететь, чтобы войны и политические распри остались за дверью наших домов, сколько времени пройдет, чтобы наши потомки могли смаковать жизнь так, как это делал, к примеру стейнбэковский Сэмюэль Гамильтон. Именно он, а не главный герой книги, Адам Траск, мне импонирует больше всего.

Украинский бекграунд, исполненный если не оккупацями, то войнами, если не революцями, то голодоморами, если не диктатурами, то разрушениями империй, не настраивает на оптимизм быстрого возвращения к "нормальности жизни". Могло ли оно до сих пор быть нормальным, когда нация жила, говоря метафорически, как в хижине из трех стен

И смыслом книги я, в отличие от других, не считаю очередную интерпретацию библейской легенды об Авеле и Каине, а как раз существование "Эдема" в том формате, который себе создают сами люди и целые народы, такого, какой только возможен на этой грешной Земле.

Конечно, украинский бекграунд, исполненный если не оккупациями, то войнами, если не революциями, то голодоморами, если не диктатурами, то разрушениями империй, не настраивает на оптимизм быстрого возвращения к "нормальности жизни". Могло ли оно до сих пор быть нормальным, когда нация жила, говоря метафорически, как в хижине из трех стен (помните "Мамая" Санина?), пронизанная ветрами чужих культур, влияний, наслоений чужеземных мировоззрений и враждебных нарративов. И только где-то в углу – упаси Боже, не на видном месте, — держала портреты своих героев и поэтов, книги своих святых и грешников, реликвии и обереги своего рода.

Что делать с тем, что там, за "поребриком", еще "восточнее Эдема", поселилось племя смертохристов (Юрий Щербак – провидец в своем фантастическом триллере), которые поклоняются другим богам, хотя для отвода глаз говорят, что являются самыми православными. Что поделаешь, когда нормальность для всего мира – это жизнь, а для наших соседей – наоборот.

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Вот недавно бросился в глаза очередной бред Дугина, от которого действительно мороз по коже. Он пишет о новом "фильме" Евгения Пригожина (ты глянь, путинские "повара" и бывшие тюремные "петухи" еще и кино снимают!). И выводит поистине невменяемый, античеловеческий бред: "Смерть не пропасть и не падение – это наша опора, это наш Grund, наша основа… Это момент рождения родины – родины как смысла жизни. Родина начинается со смерти (курсив мой.Авт. )… ".

С таким "народцем" и его криминально-эфебешными вождями следует говорить только на языке силы и оружия. Ее они поймут гораздо быстрее, чем человеческую речь, и, самое главное, хорошо и надолго запомнят полученный урок. Ибо раб всегда фиксирует в своих мозгах не миску с баландой в руках хозяина, а свист кнута и пронзительную боль от его удара

В этой цитате – консистенция мировоззрения стаи извращенцев, которым они инфицировали и до того невакцинированный от рабства и унижения народ, и с которыми мир до сих пор пытается говорить на человеческом (!) языке, языке жизни. Как у Стейнбека: "Странное все-таки достижение человечества: способность смотреть на очевидность и не верить глазам".

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С таким "народцем" и его криминально-эфебешными вождями следует говорить только на языке силы и оружия. Ее они поймут гораздо быстрее, чем человеческую речь, и, самое главное, хорошо и надолго запомнят полученный урок. Ибо раб всегда фиксирует в своих мозгах не миску с баландой в руках хозяина, а свист кнута и пронзительную боль от его удара.

Что касается нашего будущего украинского "Эдема", то он также рождается ныне – в муках войны, тьме блекаутов, под ракетными обстрелами садистов, под перекрестным огнем недоброжелателей, в палатах, пронизанных стонами раненых и терпением врачей.

И пока кремлевский "гопник" еще гонит понты с "Ярсами" (ага, и где ваши смеющиеся "Искандеры"?), на его воинственную истерику следует реагировать взвешенно и спокойно. Взвешенность и спокойствие – одна из черт, которые, как пазлы, составляют понятие достоинства. Непонятное и недостижимое там, "еще восточнее Эдема", и того, за что украинцы вот уже девятый год подряд кладут свои жизни.

А что касается нашего будущего украинского "Эдема", то он также рождается ныне – в муках войны, тьме блекаутов, под ракетными обстрелами садистов, под перекрестным огнем недоброжелателей, в палатах, пронизанных стонами раненых и терпением врачей.

Есть жажда этого "Эдема", есть вера, достоинство и чувство справедливости. По Стейнбеку, "каждый рисует себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен ныне". Заметьте – каждый, а не кто для кого-то. В этом самая существенная разница между нами и теми, кто считает смерть "своей основой".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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