Об этом он сказал в интервью " Мы – Украина ".

Скибицкий рассказал, что мобилизация в РФ продолжается, а также подчеркнул, что Россия при необходимости может использовать свой мобилизационный потенциал, несмотря на негативные последствия для промышленности РФ.

"Без особого рекламирования, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть и, если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России", - пояснил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что планы России по Украине не изменились.

"Планы простые: контроль над нашей территорией, нашим государством и лишение нашего народа государства", - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что многие россияне поддерживают войну.

"Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена", – пояснил представитель ГУР.

Война технологий с РФ

Скибицкий рассказал, что сейчас идет война технологий, ведь обе стороны учатся на своих ошибках.

"В целом широкомасштабная война показывает, что как бы мы ни говорили, что у РФ нет высокоточного оружия, но на самом деле это война технологий. Учимся мы, учится враг, он тоже видит ошибки, которые совершают военнослужащие на поле боя, и потому пошли более высокотехнологичные средства", - пояснил он.

Скибицкий также рассказал, что враг пытается увеличить объемы производства разных типов оружия.

"Совершенствование, наращивание, здесь есть одна такая маленькая оговорка для нас: они пытаются наладить и увеличить объемы производства любого вооружения, особенно БПЛА, артиллерийских боеприпасов и, конечно, ракет", - добавил представитель ГУР.

Иностранные детали в российском оружии

Скибицкий рассказал, что производство оружия, в частности "ланцетов", которым гордится противник, зависит от количества иностранных компонентов в этих видах вооружения.

Он подчеркнул, что сейчас все усилия и украинских правительственных структур, и военной разведки Украины направлены на то, чтобы перекрыть каналы поставок в Россию иностранных компонентов для производства оружия.

"Кстати, это работает. По некоторым видам вооружения, по тем же высокоточным ракетам, мы видим результат. Мы видим результат за счет того, что прекращаются поставки иностранных компонентов. РФ пытается заменить их своими аналогами, но точность и эффективность этого оружия уже меньше, чем это было в самом начале", - говорится в заявлении.

Представитель ГУР пояснил, что Россия использует те страны, которые не присоединились к санкциям США и ЕС, для того чтобы через них покупать необходимые компоненты для оружия.