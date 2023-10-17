Очень бездумно писался этот законопроект: нардеп Федына о провале в Раде голосования по изъятию военного НДФЛ у громад
София Федына, народная депутат Украины, отметила, что в законопроекте №10037 по военному НДФЛ не были определены важные моменты, поэтому, учитывая резонанс и повторное второе чтение проекта этого закона, будут внесены соответствующие дополнения
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Что касается голосования в Верховной Раде за законопроект об изъятии из местных бюджетов поступлений от военного НДФЛ, то по фракциям проголосовали так: 10 депутатов из "Голоса" поддержали, чтобы забирать НДФЛ, из "Слуг Народа" -171 голос проголосовал за законопроект, а дальше "Платформа за жизнь" и "Восстановление Украины", бывшие ОПЗЖ, которые поддерживают все инициативы "Слуг Народа", однако я вижу, что прислушиваются депутаты-мажоритарщики к позиции своих избирателей, особенно если избирателями являются военные и в округе зарегистрировано много воинских частей", – прокомментировала народная депутат Украины.
По ее словам, в законопроекте об изъятии НДФЛ совершенно не была определена ситуация, например, с военными городками. Военные городки не имеют гражданского НДФЛ, только военный. И если у них это забрать в центральный бюджет, они остаются без средств к существованию. Это не было прописано в законопроекте.
"Второй момент – речь идет о прифронтовых зонах. Я знаю очень много громад, которые из военного НДФЛ и даже из своего гражданского 90-95% поступлений вкладывали в те подразделения, которые защищают непосредственно их безопасность и деятельность. Сейчас, забрав все эти ресурсы, мало того, что громада остается без средств, но и остается без защиты, потому что не имеет возможности помочь своим воинским частям. громада должна решать проблемы так же", - отметила София Федына.
Федына добавила, что также забывают, что многие гражданские стали военными, а количество поступлений из зарплат гражданских людей не закрывает нужды местной громады. К примеру, финансирование медицинских учреждений, школ. И эти вещи нужно прописать в соответствии с каждой конкретной потребностью.
"Очень бездумно писался этот законопроект - вот взять бы забрать, а там дальше как-нибудь решится. На самом деле так нельзя. Я надеюсь, что учитывая резонанс и что будет повторное второе чтение, мы все сможем активнее приобщиться и определить все моменты, какие нужны", - резюмировала народная избранница.
- 17 октября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военными
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