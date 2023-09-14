Очеловечение или смерть
И это уж я не говорю об убийствах, разрухе, деградации и тотальном обнищании, которое несет с собой Россия...
Брось мусор мимо урны, плюнь на улице, слушай громко музыку в транспорте, не здоровайся с соседями, быкуй, веди себя по-хамски, обесценивай все, что не в состоянии узнать, завидуй, подсирай по мере возможности всем и всюду, выдавай себя за жертву обстоятельств, никому не верь, ни за что не отвечай, показательно бухай в публичных местах и вообще побольше бухай, кури, жри все подряд, сцы в подъезде, живи в захламленной квартире, ссорься по любому поводу, раздавай советы, когда их не спрашивают, "будь проще и люди к тебе потянутся", живи одним днем, помня: "ты человек маленький и от тебя ничего не зависит", забей на все, понтуйся, выдавай себя за того, кем ты не являешься, лги при любых обстоятельствах...
У России нет национальных границ, ведь быдло живет в каждом из нас. Оно действительно несет свободу нашему внутреннему хаму, освобождая его от пут приличия, учтивости, образованности, воспитания, любых цивилизационных достояний и нравственно-нравственных границ.
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Быть россиянином легко. Стоит только трижды проговорить "пох...пох...пох..." и плюнуть в сторону ненавистного Запада, который с фашистским превосходством поучает жизни, посягает на ресурсы и непорочность славянской задницы, которую (в искушение грехов) нужно непременно подтирать пальцем, как делали деды-победители.
Сделать из варвара Человека — очень изнурительная и кропотливая работа.
Очеловечение — вот чего Россия боится больше всего.
И так: это действительно метафизическое противостояние Хама и Человека на уровне каждого из нас.
Хотите Победы Украине — уничтожьте Хама, уничтожьте рашу, уничтожьте советское быдло в себе.
Об авторе. Антон Мухарский, украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник
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