Об этом Центр сообщил в своем пресс-релизе.

"Евгений Пригожин в этом году стал живым символом ужаснейших явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед российским законом — все одобряемые государством производные коррупции объединяются в его фигуре", — говорится в сообщении OCCRP.

По словам главного редактора и соучредителя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин заслужил эту награду своей деятельностью, направленной на "расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовность грабить для Владимира Путина и наказывать несогласных".

В отчете центра особое внимание уделяется созданному Пригожиным ЧВК Вагнера, известному кровавым следом, который оставила в зонах конфликтов по всему миру. "Куда бы ни пошли бойцы Вагнера, за ними обязательно будут нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, ограблениях, убийствах и пытках", — говорится в докладе OCCRP.

OCCRP присуждает награду "человек года" в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014 центр присвоил эту награду президенту России Владимиру Путину, а в 2021 — Александру Лукашенко.

Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.

Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию Вагнера террористической организацией.

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило , что администрация президента США рассматривает возможность объявления ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.

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