Экономическая ситуация

На прошлой неделе Украина получила седьмой транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,5 млрд. евро. С начала 2023 года Украина уже получила в рамках этого механизма 12 млрд евро (2/3 от предусмотренного льготного кредитного финансирования), что составляет около 20% от общей потребности в финансировании дефицита бюджета в 2023 г. В условиях продолжения активных боевых действий в 2024 г. и учитывая значительные потребности в финансировании восстановления (лишь прямые убытки, нанесенные инфраструктуре Украины в результате войны, по состоянию на середину 2023 г. оценены в $150 млрд) и потребности поддержки населения (рост дефицита пенсионного фонда, поддержка ветеранов и ВПЛ и т.п.) потребность во внешнем финансировании будет оставаться существенным. Это требует разработки действенных средне- и долгосрочных механизмов поддержки со стороны внешних партнеров Украины.

Существенные поступления внешней помощи позволяют покрывать расходы бюджета, не связанные с потребностями обороны (около половины из 1,8 трлн грн расходов за первую половину 2023 г.). Эти расходы оживляют экономическую активность из-за роста внутреннего спроса (выплаты военнослужащим, социальная поддержка населения и т.п.). По расчетам Центра экономической стратегии, которые основываются на данных из трех крупных агрегаторов — work.ua, rabota.ua и Jooble, количество вакансий по поиску работы с начала года выросло с 40% от среднего уровня 2021 г. до почти 80%, а количество лиц, ищущих работу сократилось с почти 100% до 75% от среднего уровня 2021 г.

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Позитивная новость состоит в том, что, несмотря на прекращение работы зернового коридора, удорожание логистики и введение ограничений на украинскую агропродукцию несколькими соседними странами ЕС, украинские аграрии не планируют уменьшать посевные площади в 2024 году. Аграрии планируют дальнейшее увеличение площадей масличных культур, мощности по переработке которых имеются в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года, который недавно проводил Минагрополитики. Показательно также то, что по состоянию на конец августа в Украине намолочено 28.8 млн тонн нового урожая, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (площадь уборки урожая превысила показатель прошлого года на 2.5%).

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 29.08.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 7,3 млрд гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,8% до 19,2%. Как и во время предыдущих аукционов, наибольшим спросом у инвесторов были гривневые бумаги на длинном конце кривой доходности (привлечено 5,3 млрд гривен), объем спроса на которые превышает предложение и позволяет министерству финансов постепенно снижать доходность соответствующих размещений. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,94%.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю сократился на 18 млрд гривен за счет уменьшения инвестиций в ОВГЗ со стороны банков (на 13 млрд гривен), юридических и физических лиц (на 1,2 и 0,3 млрд гривен соответственно), а также нерезидентов (на 2,3 млрд гривен).

Валютный рынок

Существенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, даже несмотря на снижение спроса на нее, обусловило увеличение чистого спроса на иностранную валюту на МВРУ. Соответственно, чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка увеличилась на прошлой неделе до 589 млн долларов США (по сравнению с 406 млн долларов США неделей ранее).

В то же время, объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по данным Национального банка достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США в месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне около 700 млрд грн, в том числе более 500 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, задолженность платежеспособных банков по которым сейчас самая низкая с 2020 года, и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ.

При этом финансовые результаты банков продолжают расти. Так, в январе-июле 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 83,2 млрд грн (+15,5 млрд грн в июне), что превышает соответствующий показатель за весь 2021 год. Чистые процентные доходы банков за 7 месяцев 2023 года составили 111,3 млрд гривен (+40,7% YOY), чистые комиссионные доходы – 29,4 млрд гривен (+16,3% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (4,9 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-июнь 2023 года составила 6,8%, капитала – 67,5%.

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На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 397 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн, в том числе 260 кредитов на сумму 348 млн грн – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило 35,9 тыс. на общую сумму 137,3 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства есть обитель на прошлой неделе банками было выдано 135 кредитов на приобретение жилья на сумму 200 млн грн. Всего с начала действия программы было предоставлено 2679 льготных ипотечных кредитов на сумму 3,77 млрд грн. Более 2/3 получателей кредитов являются военнослужащими или работниками силовых ведомств. Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего – в Киеве и Киевской области.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.