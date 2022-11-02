Экономическая ситуация

Согласно обнародованным Национальным банком Украины результатам опроса предприятий Украины за октябрь 2022 г. бизнес ухудшил ожидания своей экономической деятельности. После возобновления опросов в июне композитный индекс ожиданий деловой активности постепенно улучшался в течение III квартала этого года (вырос на 4.8 п. до 46.1 в сентябре). Однако в октябре свои ожидания (до 44.9) ухудшили респонденты всех предприятий без исключения видов деятельности (промышленность, строительство, торговля и услуги). Ухудшение ситуации безопасности, в частности, привело к потерям производственных и энергетических мощностей и уменьшению объемов новых заказов на продукцию и объемов предоставленных услуг. Негативной тенденцией остается то, что предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения численности работников. Эта тенденция чревата ростом социальной напряженности в среднесрочной перспективе и может потребовать от правительства более активного участия в вопросах занятости уже в краткосрочной перспективе.

Угрозы РФ по приостановке участия в "зерновом соглашении" также повышают риски безопасности для "зернового коридора". Хотя Россия и раньше использовала механизмы задержки судов, участвующих в реализации "зернового соглашения", по состоянию на конец сентября объемы экспорта агропродукции из портов Большой Одессы достигли 3.8 млн тонн. Украина, Турция и ООН продолжают выполнение соглашения, что должно обеспечить сохранение темпов экспорта, по крайней мере, в объемах ранее заключенных соглашений. В то же время возрастает риск того, что объемы перевозок могут существенно сократиться в случае проведения Россией любой диверсии, направленной на подрыв безопасности перевозок по этому маршруту.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, блокирование "зернового коридора" будет иметь негативные последствия не только для Украины, это повлияет на продовольственную безопасность в мире и может спровоцировать значительное повышение цен на зерно в будущем. Срыв сделки также отразится и на внутреннем рынке. В Украине уже наблюдается тенденция уменьшения посевных площадей. Фермеры в этом году посеяли озимых примерно на 40% меньше площадей, чем в прошлом. Это также окажет негативное влияние на поступление экспортной выручки от аграрной продукции и может негативно сказаться на состоянии валютного рынка.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 01.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 11,9 млрд гривен, почти исключительно за счет коротких 6-месячных ОВГЗ, ставка по которым была повышена с 12% до 13,5 %, а также 38,8 млн долларов США. Предельный уровень доходности по 1,5- и 2-летним гривневым ОВГЗ удерживался на уровне 18,5%, однако объемы заимствований на соответствующие сроки были минимальными.

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает существенно превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, в октябре сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 13,5 млрд гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 31 октября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 165 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 107 млрд грн, 1,4 млрд дол США и 468,4 млн евро.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился почти на 11 млрд гривен благодаря приобретению Национальным банком ОВГЗ на сумму 10 млрд гривен и увеличению вложений в ОВГЗ со стороны юридических (+1,2 млрд грн) и физических (+0,8 млрд грн ) лиц. В то же время нерезиденты сократили свои инвестиции в ОВГЗ до уровня 60,6 млрд гривен (~1,7 млрд долларов США), что является самым низким с середины 2019 года.

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе составила 228 млн долларов США, что более чем вдвое меньше, чем за неделю до этого.

О сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на курс гривны свидетельствует также динамика платежного баланса Украины в январе-сентябре 2022 года. В частности, текущий счет платежного баланса за девять месяцев 2022 года был сведен с профицитом более 8,5 млрд долларов США (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне -1,5 млрд долларов США).

В то же время дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в сентябре продолжал расти, достигнув почти 9 млрд долларов США по торговле товарами и более 6 млрд долларов США – по торговле услугами. Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (10,5 млрд долларов США за 9 мес. 2022 г. – на уровне даже несколько выше, чем в прошлом году) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,5 млрд долларов США за 9 месяцев 2022 г.).

В то же время характерно общее сокращение частных переводов в Украину путем уменьшения частных трансфертов и денежных переводов рабочих, работающих за границей более года. Это может свидетельствовать о постепенном перемещении центра экономического интереса таких лиц за пределы Украины.

Поступления прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2022 года составляли 377 млн долларов США и обеспечивались, главным образом, реинвестированными доходами иностранных инвесторов (789 млн долларов США) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (235 млн долларов США), что позволило компенсировать сокращение задолженности. украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами (-647 млн долларов США). В то же время объем торговых кредитов, предоставленных резидентами Украины нерезидентам, за 9 месяцев 2022 года составил почти 10 млрд долларов США (за соответствующий период 2021 года составил около 900 млн долларов США), что может свидетельствовать о задержках с возвратом валютной выручки в Украину от внешнеторговых операций.

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в сентябре уменьшился на 5,0% за счет сокращения работающих корпоративных кредитов как в национальной (-3,5% или 8,5 млрд гривен в месяц), так и в иностранной валюте (-5,5% или -12), 9 млрд грн в эквиваленте за месяц). Доля неработающих корпоративных кредитов в сентябре выросла до 37,5% по сравнению с 35,9% в августе, более чем ¾ из которых сконцентрировано в государственном банковском секторе. Ухудшение платежеспособности заемщиков-физических лиц сказалось на увеличении доли неработающих кредитов и в этом сегменте – до 27,6% от общего объема выданных ссуд (по сравнению с 19,3% в августе).

В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе увеличилась до 33,6% от общего объема кредитов, что является самым высоким уровнем с начала военных действий на территории Украины, и имеет тенденцию к росту.

На этом фоне банки сдержанно оценивают перспективы развития кредитования. По опросу Национального банка в течение следующих 12 месяцев банки ожидают, что кредиты корпорациям лишь незначительно возрастут, а домохозяйствам в дальнейшем будут сокращаться. При этом, несмотря на усиление кредитных стандартов и снижение уровня одобрения заявок на кредиты для всех клиентов, банки ожидают дальнейшего ухудшения качества кредитных портфелей.

Поддержку кредитования в Украине продолжает обеспечивать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 417 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, из которых соответственно 258 кредитов на сумму 1,2 млрд гривен – банками государственного сектора. За период с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины количество выданных кредитов по программе достигло почти 14,6 тысяч, а их объем – почти 59,6 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

При этом банковский сектор фиксирует дальнейший рост объемов клиентских средств. По опросу Национального банка о банковском фондировании, в IV квартале банки ожидают дальнейшего увеличения объемов средств клиентов, особенно привлечений от домохозяйств, и роста их стоимости.

В то же время имеющийся объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ), хотя и уменьшился за неделю до 357 млрд гривен (в том числе 290 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ), однако остается существенно больше минимальных нормативных требований Национальный банк. Основными факторами увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства и сокращение наличной гривни в обращении вне банков, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 2,8 млрд гривен) и удержание ставок денежного рынка на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%) .

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, глава наблюдательного Совета НБУ.

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