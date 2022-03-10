Обыскивают людей, стреляют над головой: российские военные нарушают договоренности в гумкоридорах, - Верещук

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона, передает УНИАН .

Она отметила, что Россия систематически нарушает обязательство.

"Мы сообщаем Красный Крест - буквально через 20-30 минут после открытия коридоров Россия начинает договоренности нарушать: обыскивают людей, стреляют над головой, чтобы запугать, есть насилие, есть все, что подпадает под действие международного права, и все указывает на то, что это будет подпадать под военные преступления", - сказала Верещук.



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Вице-премьер отмечает, что усилия МККК являются "недостаточными, если сказать мягко".

Она сообщила, что есть договоренность о замене представителя Красного Креста в Украине – приедет представитель, имеющий опыт работы в Сирии и знающий, как нужно помогать на практике.

