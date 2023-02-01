Об этом и не только мировые СМИ писали 31 января:

The New York Times:

Пока западные союзники посылают тяжелое оружие Украине, чтобы оно могло вернуть оккупированные территории, силы Москвы усиливают наступление вдоль Восточного фронта, пишет американское издание. Президент Владимир Зеленский назвал это началом нового российского наступления. Как отмечается, обе стороны готовились к более тяжелым наземным боям в течение нескольких месяцев, причем ожидается, что Москва продолжит настаивать на своей цели захватить весь регион Донбасса на Востоке Украины, а целью Киева является полностью вытеснить российские войска из страны.

Из-за усиления боевых действий на Востоке Бахмут стал почти безлюдным, за исключением военных. Отмечается, что дороги на контролируемых Украиной территориях в большинстве своем пусты, двигаются разве что танки, бронетранспортеры и огромные грузовики, перевозящие боеприпасы.

Журналисты также цитируют Зеленского, который накануне сказал, что в скором времени произведет дополнительные изменения в своем правительстве. Речь идет о десятках обысков в среду по всей стране в связи с коррупцией. По словам президента, он готовится к встрече с официальными лицами ЕС в пятницу, 3 февраля, где будут обсуждаться запросы Украины на присоединение к блоку.

NYT говорит, что Украина повторяет задор, который она использовала, чтобы получить тяжелые танки и другое оружие от союзников, в кампании по блокированию российских и белорусских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года.

Отмечается, что Южная Корея, которая считается крупным экспортером оружия, все еще сидит в стороне от войны в Украине. Это подчеркнуло недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он призвал Южную Корею рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине.

Также медиа сообщает, что Франция поставит Украине 12 дополнительных гаубиц "Цезарь" и активизирует усилия по обучению украинских солдат, о чем накануне объявил министр обороны Франции. Очевидно значительное увеличение военной помощи от страны, которая недавно демонстрировала нежелание расставаться с большей частью передовой артиллерии.

Со ссылкой на отчет Human Rights Watch говорится, что в прошлом году украинские военные применили тысячи противопехотных мин в бою в Изюме и вокруг него, вероятно, нарушая международный договор, запрещающий их использование.

В то же время США утверждают, что Россия не соблюдает последний договор двух стран о контроле над ядерными вооружениями. Это ставит под угрозу источник стабильности в их отношениях.

The Washington Post:

Издание предлагает аналитическую статью, почему Запад должен изменить курс относительно Украины. Поскольку украинские требования по оружию могут сосредотачиваться на истребителях, есть предположение, что нынешняя позиция Запада относительно Украины может поставить Соединенные Штаты на путь открытого конфликта, который может эскалировать даже более опасно. Журналисты отмечают, что после вторжения России в Украину в прошлом году Киев потребовал получить больше оружия. Запад, в свою очередь, соглашался на их запросы почти на каждом этапе, предоставляя оружие, начиная от беспилотников и пусковых установок HIMARS до боевых танков. Но недавний влиятельный отчет Rand Corp советует западным государствам настаивать на дипломатическом разрешении конфликта, а не продолжать вооружать Украину и позволять продолжать войну.

Речь идет и о том, что Украина анонсировала новый раунд антикоррупционных мер накануне саммита ЕС. Медиа пишет, что резонансные обыски, увольнения и расследования в среду, в преддверии саммита ЕС, который, кажется, является вторым раундом текущей кампании президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, которая может подорвать поддержку его страны.

Отказ президента Джо Байдена предоставить истребители F-16 встретил скептицизм в Пентагоне. Некоторые чиновники, ссылаясь на схему отказа администрации после отклонения других просьб Киева, предполагают окончательное одобрение или сценарий, по которому американские союзники дадут самолеты с разрешения администрации.

The Guardian:

Британское медиа анализирует, чем отличаются истребители F-16 и как они помогут Украине. При этом отмечая, что сейчас думает об этом Запад. В частности, Германия считает поставки истребителей в Украину слишком далеким шагом для Запада.

Великобритания исключает возможность повторной отправки британских истребителей в Украину. Пока Борис Джонсон усиливает давление на западных лидеров, чтобы они снабжали Украину истребителями, и призвал партнеров не сосредотачиваться на Путине, Даунинг-стрит продолжает исключать предоставление Киеву британских самолетов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство не приняло "твердого решения" не отправлять свои истребители в Украину, но не считает, что это "на данный момент" "правильный подход".

Также предлагается репортаж о том, как украинские военные охраняют границы на Сумщине и "шепотом" ждут очередного штурма Сум российскими войсками. Автор статьи пишет, что столкнувшись со случайной бурей обстрелов, солдаты на передовой задаются вопросом, собирается ли Россия получить второй провал в захвате северо-восточного региона.

Норвегия призвала усилить поддержку Украины. Норвежские активисты и светила говорят, что Осло должно сделать больше после получения миллиардов дополнительных доходов от нефти и газа.

Главу налоговой в Киеве обвиняют в многомиллионных махинациях. Британские журналисты отмечают, что обвинения возникли после обыска одного из четырех домов неназванной женщины в рамках антикоррупционной кампании Владимира Зеленского.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что растущие отношения России и Китая представляют угрозу не только Азии, но и Европе.

Испания сначала пришлет в Украину от четырех до шести танков Leopard 2. Италия объединит усилия с Францией в поставках противовоздушной обороны Украине. Вместе с тем США готовят пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов для Украины, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником между Россией и Украиной, если этого попросят обе враждующие страны и США.

Politico:

Издание анализирует визит высших лидеров ЕС, которые посетят Украину на этой неделе, но не обещают, что разрушенная войной страна может присоединиться к блоку в ближайшее время. Поскольку Украина "холодно воспримет скорейшее вступление в ЕС".

В статье "Дресс-код для поездки в Украину" говорится, что в то время как поезд с должностными лицами ЕС готовится следовать в Украину, во внутренней записке о планировании было четко указано: одежда может передать сообщение. Правда, которую политики не желают признавать: их работа чаще связана с фотографиями и символикой, чем с настоящей политикой, отмечают журналисты.

По мнению бывшего президента Франции Франсуа Олланда, Путин не сумасшедший, он просто "радикально рационален" и делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и договорятся о прекращении конфликта путем переговоров, что будет выгодно России. Политик также предупреждает, что Турция и Китай будут выступать посредниками в войне с Украиной.

Медиа также пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы Украина сдалась. Пока украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Украине, премьер-министр Венгрии открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. В Будапеште его правительство заполнило улицы билбордами против санкций.

Позитивные сигналы Франции поступают, когда президент США Джо Байден говорит "нет" отправке самолетов в Украину. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что отправка французских истребителей в Украину "не является табу" после встречи во вторник со своим украинским коллегой.

Также сообщается, что известного российского комментатора и критика Путина Александра Невзорова заочно приговорили к девяти годам заключения за распространение "фейковых новостей" о войне Москвы против Украины.

CNN:

Рассказывается об украинских бойцах, живущих в бункере юго-западнее Бахмута. В течение нескольких недель они противостояли сотням бойцов броссийского частного военного подрядчика Вагнера, бросавшихся против украинской обороны . По их словам, борьба с "Вагнером" – это как фильм о зомби.

Россия готовится к "максимальной эскалации" войны в Украине, возможно, уже в ближайшие несколько недель. По словам высокопоставленного чиновника украинской национальной безопасности, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, "это будут определяющие месяцы в войне".

Издание также пишет об антикоррупционных обысках в Украине, серию которых провели украинские власти, обнаружив тайники, а также элитные часы и автомобили.

Президент России Владимир Путин отдал приказ своему Министерству обороны в первую очередь поставить защиту территории России от обстрелов со стороны украинских войск. В то же время, отмечается, что Вооруженные силы Украины официально не признают обстрел территории России.

Издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил о необходимости ужесточения санкций против России, заявив, что "государство-террорист должно почувствовать цену террора".

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в среду после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио пообещал сохранить санкции страны против России из-за ее войны в Украине и отправить "решительное сообщение".

Австралия объявила о дополнительных санкциях против Ирана за поставку беспилотников в Россию для ее войны против Украины.

Россия усиливает совместные с Беларусью военные учения. Министерство обороны РБ заявило, что обе страны проводят еще неделю совместных военных учений, что является последним признаком сотрудничества между соседними союзниками на фоне вторжения Москвы в Украину.

По мнению западных чиновников, Россия вряд ли достигнет стратегического успеха в любом потенциальном наступлении на Украину этой весной из-за ограниченной поддержки в соотношении сил, оснащении и материально-техническом обеспечении. Эти ограничения могут не помешать РФ "попробовать начать наступление", но их "способность изменить ход конфликта на данный момент ограничена".

BBC:

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил BBC, что Украине следует разрешить присоединиться к НАТО, "как только закончится война". Генерал НАТО в отставке считает, что Украина будет "нравственно и практически готова" присоединиться к Западному альянсу по окончании конфликта.

Издание публикует статью, в которой украинские войска на передовой на Донбассе рассказывают, что российские войска "учатся каждый день и меняют свою стратегию", поскольку они продолжают завоевывать позиции вокруг города Бахмут, вызывающего острую борьбу. Но солдаты также настаивают на том, что моральный дух остается высоким, несмотря на растущее истощение почти года войны.

Сообщается и об антикоррупционных обысках в Украине. Издание пишет, что украинские власти начали новую волну антикоррупционных рейдов против высокопоставленных лиц, в частности одного из самых богатых людей страны Игоря Коломойского.

Еще в одной публикации анализируются потери самых богатых людей в Украине, кто и сколько потерял из-за войны. Десятилетиями богатые бизнесмены Украины обладали огромной экономической и политической властью в своей стране. Однако после российского вторжения самые печальные олигархи Украины лишились миллиардов доходов.

Gazeta Wyborcza:

Польское медиа сообщает, что 2,3 млрд из конфискованного имущества российского олигарха Абрамовича получит Украина. Это будет одно из самых крупных пожертвований жертвам войны в истории. Британское правительство все еще ожидает одобрения Европейского Союза. Огромная сумма денег поступает от продажи "Челси", отобранного у одного из британских олигархов, которого правительство Великобритании идентифицировало как пособника режима Владимира Путина. После российского вторжения в Украину Роман Абрамович пытался сам избавиться от лондонского клуба, но ему это не удалось.

Речь идет также о саммите ЕС, который состоится 3 февраля в Украине. Лидеры Европейского Союза прибудут в Киев в пятницу на 24-й саммит Украина-ЕС, но первый, где Украина является кандидатом. В столице борющейся с российским вторжением страны дипломатам ЕС придется столкнуться с большими ожиданиями украинцев.

Также издание говорит, что известный французский интеллектуал Бернар-Анри Леви готовит премьеру документального фильма "Слава Украине" о российском вторжении в Украину, в которой он провел большую часть прошлого года.

Журналисты рассказывают историю поляка, который злился на украинцев, поддерживал нападения на беженцев, а теперь хвастается: "Польские службы дали мне доступ к секретам!". Больше читайте в тексте.

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