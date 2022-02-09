Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четырех крымских татар, прокуратура возбудила уголовное производство

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.



Одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар, которые начались в районе 4 часов утра.



Да, силовики задержали:

Османова Ансара Исмаиловича из села Танково Бахчисарайского района;

Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя;

Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тылово под Севастополем;

Мустафаева Марлена Рамисовича из села Белая Скала возле Белогорска.

Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила в Telegram, что возбудила дело по факту незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма.

"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - говорится в сообщении.

По результатам незаконных обысков, оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли 4 крымских татар, в случае подтверждения информации об их задержании действиям "силовиков" дадут соответствующую правовую оценку.

Напомним, 14 декабря 2021 года оккупанты незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении 23-летнего крымского татарина.

Задержанных доставят на бульвар Франко, 13 в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма отключилась мобильная связь. У координатора "Крымской солидарности" телефон не в доступе для звонков.