Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четырех крымских татар, прокуратура возбудила уголовное производство
В среду, 9 февраля, в оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар и забрали на допрос четырех мужчин
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.
Одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар, которые начались в районе 4 часов утра.
Да, силовики задержали:
- Османова Ансара Исмаиловича из села Танково Бахчисарайского района;
- Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя;
- Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тылово под Севастополем;
- Мустафаева Марлена Рамисовича из села Белая Скала возле Белогорска.
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма отключилась мобильная связь. У координатора "Крымской солидарности" телефон не в доступе для звонков.
Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила в Telegram, что возбудила дело по факту незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма.
"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - говорится в сообщении.
По результатам незаконных обысков, оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли 4 крымских татар, в случае подтверждения информации об их задержании действиям "силовиков" дадут соответствующую правовую оценку.
- Напомним, 14 декабря 2021 года оккупанты незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении 23-летнего крымского татарина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное