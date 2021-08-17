Обыски в оккупированном Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар
5 крымских татар задержали российские оккупанты
Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.
По итогам обысков задержаны:
- в Нахимовском районе Севастополя ФСБ забрала активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
- в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
- в Бахчисарайском районе полуострова -Заура Абдуллаева,
- в Симферопольском районе Крыма - имама Раифа Февзиева.
Четырех доставили в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю", Февзиева - в "Управление по республике Крым и городу Симферополю".
Февзиев - местный имам, крымскотатарский активист, многодетный отец.
Рустам Мурас, Рустам Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев являются активистами и ходили на судебные заседания в политических делах.
- ФСБ оккупантов пришла в четыре утра с обысками в 5 домов крымских татар в оккупированном Крыму
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