Обыски в оккупированном Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар

Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.

По итогам обысков задержаны:

в Нахимовском районе Севастополя ФСБ забрала активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,

в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,

в Бахчисарайском районе полуострова -Заура Абдуллаева,

в Симферопольском районе Крыма - имама Раифа Февзиева.

Четырех доставили в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю", Февзиева - в "Управление по республике Крым и городу Симферополю".

Февзиев - местный имам, крымскотатарский активист, многодетный отец.

Рустам Мурас, Рустам Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев являются активистами и ходили на судебные заседания в политических делах.

ФСБ оккупантов пришла в четыре утра с обысками в 5 домов крымских татар в оккупированном Крыму