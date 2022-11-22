Закономерность, которая требует ответа на один простой вопрос: если в Украине существует религиозная организация, канонический центр которой столетиями находится в другой стране, я бы сказал - в другой цивилизации, то чего мы от этой организации хотим? Чтобы она не транслировала в своих помещениях идеологию Москвы? Оттого, что мы называем эти помещения храмами, суть задач не меняется, правда? Чтобы в ее рядах не было людей, которые искренне считают, что победа "русского мира" - это божий промысел? И что же, мы считаем, что российские бомбардировки должны изменить позицию этих людей? Но религиозный фанатизм и деньги никто не отменял.

Я вовсе не собираюсь утверждать, что организация с религиозным центром в другой стране — это всегда проблема. Вопрос в том, что же это за страна такая. Проблема возникает именно тогда, когда эта "другая страна" хочет уничтожить не просто соседнее государство, но и лишить ее население идентичности в свою пользу. Русская Православная Церковь — прежде всего инструмент подавления идентичности народов империи. Можно верить в Бога, не верить, суть от этого не меняется. В конце концов, именно ради укрепления власти Москвы - и светской, и духовной — престол митрополита Киевского перенесли в Москву. И всякий, кто до сих пор считает эту нехитрую операцию по превращению небольшого провинциального княжества в «центр Вселенной» каноном, объективно содействует этой цели.