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Обыски в Киевавтодоре: СБУ заявила о миллионных хищениях на закупках спецтехники

8 июля, 2021 четверг
16:18
Общество Обыски в Киевавтодоре

Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации " Киевавтодор ". По имеющейся информации, только одна из закупок этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб более чем на 20 млн грн ", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в октябре - ноябре 2020 года КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договор с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

По предварительным оценкам закупка осуществлена по значительно завышенным ценам.

"Таким образом, только этой закупкой Киевавтодор нанес ущерб столичному бюджету на более чем 20 млн грн", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела.

Отмечается, что изъята финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

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СБУ
обыски
Киевавтодор
Киев
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