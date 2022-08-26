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Обыски в имении Трампа. Минюст США обнародовал основания

26 августа, 2022 пятница
21:22
Мир Дональд Трамп

Министерство юстиции США опубликовало основания, на которых ФБР изъяло секретные документы из имения экс-президента во Флориде

Об этом сообщает Reuters.

Документ, который обычно не обнародуется, если кому-то не предъявлено обвинение в совершении преступления, является заявлением под присягой, в котором излагаются доказательства, давшие Минюсту основание для получения ордера на обыск.

Значительные части 23 страниц 38-страничного документа, опубликованного в пятницу, 26 августа, заретушированы, а текст на 11 страницах закрыт полностью.

"Правительство проводит уголовное расследование, касающееся ненадлежащего изъятия и хранения секретной информации в несанкционированных местах, а также незаконного сокрытия или изъятия правительственных записей", - говорится в документе.

Анонимный агент ФБР заявил, что национальный архив США обнаружил "документы с классификационными отметками", содержащие "информацию о национальной обороне", когда в январе в Мар-а-Лаго было обнаружено 15 коробок.

Агент сказал, что у министерства юстиции есть основания полагать, что эти записи не возвращены правительству и до сих пор находятся в имении Трампа. "Есть также возможные основания полагать, что в помещении будут обнаружены доказательства обструкции", - добавил агент.

После того, как ФБР провело обыск в Мар-а-Лаго, агенты забрали более 20 коробок с 11 кейсами секретных правительственных документов, некоторые из которых имели гриф "совершенно секретно".

Издание The Hill сообщает, что власти нашли 184 секретных документа во время поверхностного осмотра изъятых коробок.

В показаниях под присягой указывается, что среди 184 документов 25 содержали абсолютно секретную информацию, включая информацию, полученную из "секретных источников от людей", информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга "сигналов внешней связи" .

Действия ФБР стали частью федерального расследования того, незаконно ли Трамп изъял документы, когда он покинул свой пост в январе 2021 года после поражения на президентских выборах.

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