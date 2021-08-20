Обыски в горсовете Запорожья: мэр заявил о "давлении, которого не было со времен Януковича", и вспомнил о смерти главы Кривого Рога
Городской голова Запорожья Владимир Буряк назвал обыски в мэрии проявлением "давления с целью захватить власть в городе"
Об этом он сообщил в обращении, передает УП .
Буряк прокомментировал вчерашние обыски в органах местного самоуправления и на коммунальных предприятиях.
"За последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье. Сегодня мэры испытывают на себе беспрецедентное давление, которого не было даже со времен Януковича. Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает недавняя трагедия с мэром Кривого Рога. причин давления на местное самоуправление две: первая - высокие рейтинги мэров и партий, которые они возглавляют, вторая - ресурсы городов ", - сказал городской голова.
Буряк сказал, что он не виноват в "падении рейтинга центральной власти и ее политической силы".
По его словам, обыски расшатывают город Запорожье уже 5 месяцев.
"Группа рейдеров и преступников всеми методами пытается захватить контроль над городом и его ресурсами. Когда мэр не прогнулся, в ход пошло откровенное саботаж работы городского совета 7 раз депутаты не пришли на важные сессии - и когда это не помогло, в ход пошел силовой сценарий : обыски, выемка документов ", - утверждает Буряк.
По его словам, битвы между местной властью и "преступниками" происходят не только в Запорожье.
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