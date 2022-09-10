English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Обыски у волонтеров проводились без присутствия лиц, которых касалось определение суда, - адвокат Кравец
Эксклюзив

Обыски у волонтеров проводились без присутствия лиц, которых касалось определение суда, - адвокат Кравец

10 сентября, 2022 суббота
11:43
Общество

Ирина Кравец, адвокат Святослава Литинского и Олега Яницкого, отметила, что замечает тенденции избыточности в обоих делах, которая проявляется в количестве и форме проведения обыска, хотя нормы уголовного процесса предусматривают более мягкий порядок и добровольность

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Что касается дела Литинского, то Ярославе (жена Святослава Литинского – ред.) показали постановление суда к обыску, но не зачитали полноценно в голос и не дали понять, что происходит и кто к нему пришел. Как только ей вручили постановление, сразу начался обыск , то есть пани Ярославу фактически лишили основополагающего права во время следственного действия получить юридическую помощь. Отмечу, мы говорим о женщине, которая в 7:00 утра находилась у себя дома с двумя малолетними детьми, в жилье к которой пришли многие мужчины в форме", - пояснила адвокат.

Ирина Кравец отметила, что в деле Олега Яницкого тоже наблюдается определенная избыточность, которая проявляется в количестве и форме проведения обыска. У Яницкого обыск вообще проходил на предприятии, где он является руководителем, и этот обыск не касался предприятия, а касался его волонтерской деятельности.

"Я замечаю тенденции избыточности проведения обыска на предприятии Яницкого, без присутствия лица, которого касается постановление и, соответственно, его адвоката, то же мы видим у Святослава Литинского, к жилью которого приходят утром и начинают осуществлять обыск. И почему это делается именно так, этот вопрос открыт, потому что нормы уголовного процесса предусматривают более мягкий порядок и добровольность, а почему это делается быстро и максимально резко, я объяснить не могу.

Статья, согласно которой осуществляется уголовное внедрение, предусматривает расход гуманитарной помощи, но эта статья имеет имущественные цензы. Поэтому мы сейчас видим, что эти уголовные внедрения осуществляются именно по ввозу автомобилей, потому что там есть большие суммы и, возможно, следователи считают, что это легче доказывать. Но следователи приходят с обысками к лицам, где нет никаких оснований считать, что эти лица имели палатку на получение прибыли", - прокомментировала Кравец.

Адвокат подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу о том, что является гуманитарной помощью, и каким образом волонтер может получить или не получить прибыль.

 Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Украина
война с Россией
волонтеры Львов
волонтеры и война
Читайте также:
Валерій Чалий
8 сентября, 2022 четверг
Генсек ООН вручную снимает санкции с России, - дипломат Чалый
Ramstein Рамштайн
8 сентября, 2022 четверг
В формате Рамштайн серьезно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО и создают все условия для этого, - дипломат Чалый
Путін
10 сентября, 2022 суббота
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
10 сентября
12:23
В Украине ликвидировали подполковника полиции РФ на пенсии, - офицер ВСУ Штефан
12:16
Эксклюзив
Россияне, отправляя новые подразделения на Харьковщину, делают их самоубийцами, - военный эксперт Коваленко
12:14
США назвали дату вступления в силу потолков цен на российскую нефть
12:00
Вживую
В Британии проходит церемония введения на престол Чарльза III
11:58
Денацифицировался: на войне в Украине ликвидировали старшего лейтенанта российской армии
11:57
Резников призвал большинство мужчин быть готовыми воевать
11:35
Довженко-Центр
В случае трансформации Довженко-Центра Украина потеряет членство в Международной федерации киноархивов, - и.о. гендиректора Гончарук
11:18
Около 52 250 оккупантов, 2136 танков, 215 крылатых ракет: потери врага на 10 сентября
11:17
На освобожденных территориях Харьковщины нашли два тела замученных гражданских
10:54
Более 60% населения Германии выступает за поддержку Украины, несмотря на увеличение цен на энергоносители, - опрос
10:42
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
10:37
Эксклюзив
Битва за Изюм станет решающей в битве за Донбасс, - депутат Изюмского горсовета Стрельник
10:32
РФ использовала против Украины 57% своего ракетного потенциала, - Резников
10:23
Силы РФ под давлением на юге и севере: британская разведка оценила успехи ВСУ в Харьковской области
10:10
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 383 ребенка
10:03
Резников рассказал, каким видит сценарий завершения войны
09:49
Эксклюзив
Оккупанты в панике устраивают перевоспитательные тюрьмы для своих военных, - депутат Херсонского облсовета Хлань
09:24
Оккупанты в ночь на 10 сентября обстреляли Харьковский район, погибла женщина
09:18
ВСУ в ходе контрнаступления отбили 2,5 тыс. кв км территории Харьковщины, - ISW
09:05
Борьба за демократию в Украине – часть борьбы против российского агрессора на фронте
09:02
В Киеве появилось социальное кафе-пекарня Sunshine Café
08:44
В ночь на 10 сентября оккупанты обстреливали три района Днепропетровщины
08:29
Инфографика
Курс валют на 10 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
08:12
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 4-го тура
08:05
Интервью
Игорь Луценко: Нужно провести радикальную интеллектуализацию армии
07:51
ФИФА решила, когда состоится клубный чемпионат мира-2022
07:22
ВСУ за несколько дней освободили более 1 тыс. кв км территории и взяли под контроль 30 населенных пунктов, - Генштаб
06:51
Стало известно, сколько заплатят сборной Боснии и Герцеговины за матч с Россией
06:24
В McDonalds отреагировали на слухи о возобновлении работы в Украине
05:56
Байден
Байден примет участие в похоронах королевы Елизаветы II
05:37
Пентагон
США пополнит арсеналы более чем на $1 млрд, взамен оружия, предоставленного Украине
05:13
Лидер Китая совершит первое зарубежное турне после начала пандемии: запланированные встречи с Путином и Байденом
04:49
Зеленский наградил гендиректора компании Bayraktar орденом "За заслуги"
04:25
Продался по 30 тыс. грн. В Херсонской области разоблачен диверсант, готовившийся взорвать боекомплект ВСУ
04:01
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обнаружения полиомиелита
03:37
Путин усилил энергетический шантаж Европы, потому что проигрывает Украине на поле боя, - Блинкен
03:13
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
02:49
На фото переправа через Северский Донец
На Юге ВСУ уничтожили понтонную переправу врага, склад боеприпасов, 75 рашистов и около 20 единиц техники.
02:25
Минобороны РФ закрыло комментарии своих постов в соцсетях из-за шквала критики в связи с контрнаступлением ВСУ
02:01
Российская авиакомпания обязала бортпроводников, кроме основной работы, убирать в самолете
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV