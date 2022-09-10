Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Что касается дела Литинского, то Ярославе (жена Святослава Литинского – ред.) показали постановление суда к обыску, но не зачитали полноценно в голос и не дали понять, что происходит и кто к нему пришел. Как только ей вручили постановление, сразу начался обыск , то есть пани Ярославу фактически лишили основополагающего права во время следственного действия получить юридическую помощь. Отмечу, мы говорим о женщине, которая в 7:00 утра находилась у себя дома с двумя малолетними детьми, в жилье к которой пришли многие мужчины в форме", - пояснила адвокат.



Ирина Кравец отметила, что в деле Олега Яницкого тоже наблюдается определенная избыточность, которая проявляется в количестве и форме проведения обыска. У Яницкого обыск вообще проходил на предприятии, где он является руководителем, и этот обыск не касался предприятия, а касался его волонтерской деятельности.



"Я замечаю тенденции избыточности проведения обыска на предприятии Яницкого, без присутствия лица, которого касается постановление и, соответственно, его адвоката, то же мы видим у Святослава Литинского, к жилью которого приходят утром и начинают осуществлять обыск. И почему это делается именно так, этот вопрос открыт, потому что нормы уголовного процесса предусматривают более мягкий порядок и добровольность, а почему это делается быстро и максимально резко, я объяснить не могу.



Статья, согласно которой осуществляется уголовное внедрение, предусматривает расход гуманитарной помощи, но эта статья имеет имущественные цензы. Поэтому мы сейчас видим, что эти уголовные внедрения осуществляются именно по ввозу автомобилей, потому что там есть большие суммы и, возможно, следователи считают, что это легче доказывать. Но следователи приходят с обысками к лицам, где нет никаких оснований считать, что эти лица имели палатку на получение прибыли", - прокомментировала Кравец.



Адвокат подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу о том, что является гуманитарной помощью, и каким образом волонтер может получить или не получить прибыль.