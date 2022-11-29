Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Луганской ОВА.

"На днях на Старобельщине оккупанты усилили рейды, сопровождающиеся обысками, арестами, изъятием понравившихся вещей. ... Как сообщают местные жители, забирают электроинструменты, генераторы, мелкую и крупную технику, телефоны, деньги и драгоценности", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, россияне обещают населению зимой установить оборудование для запуска отопления в крупных городах, однако в то же время говорят об обустройстве пунктов обогрева. Кроме того, из разных регионов РФ оккупанты направляют на Луганщину аварийные бригады.

"Когда они приедут и что будут делать в промерзшей земле Лисичанска, Рубежного, Северодонецка – вскоре станет известно. Тем временем в Северодонецке начали рассматривать вопросы организации мобильных пунктов обогрева. Ждут отопления из России и все равно собираются обустроить палатки", - отмечает ОВА.

Также военная администрация Луганщины сообщает, что захватчики вывозят людей из указанных городов - якобы в социальные учреждения.

"Так, за первую половину ноября из вышеназванных городов туда поехали 111 человек", - говорится в сообщении.

Ранее Луганская ОВА сообщила, что мобилизованным на оккупированной Россией Луганщине захватчики выдают форму, снятую с убитых.

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