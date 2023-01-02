Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Обыденность геноцида. Каким запомнился 2022-й
OPINION

Обыденность геноцида. Каким запомнился 2022-й

Юрий Богданов
2 января, 2023 понедельник
12:02
Мнение

Все, что было на Донбассе 2014-2021, не идет в сравнение с конвейерным геноцидом, который мы увидели в прошлом году

Весной пришлось видеть одну картину, которую я никогда не забуду. В свежеосвобожденном городе Киевской области, куда мы поехали с, так сказать, медийной миссией, я увидел пальцы. Человеческие пальцы, торчавшие из клумбы. Ее, эту клумбу, скорее всего, именно эти пальцы превращали каждую весну в очаг красоты. Но больше не могли.

Это была моя далеко не первая встреча со смертью с начала войны 2014 года. Даже к этой проклятой клумбе в течение нескольких предыдущих часов мы видели много. Но именно эта находка была самой шокирующей, потому что я впервые не из книг и фильмов понял (а точнее — почувствовал, именно почувствовал) обыденность геноцида. И вообще обыденность зла в его абсолютной форме. Ведь все, что было на Донбассе 2014-2021, не идет в сравнение с конвейерным геноцидом, который мы увидели в 2022 году.

То, что я испытывал, кроме ярости и ужаса, скорее можно было сравнить с моментом 100% прозрения. Что будет, если они победят

Читайте также: Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"

То, что я испытывал, кроме ярости и ужаса, скорее можно было сравнить с моментом 100% прозрения. Что будет, если они победят.

Позже, где-то через два месяца, мы с Антоном Сененко и Павлом Казариным пили кофе, потому что сошлись в Киеве. И говорили друг другу, что нам повезло. Повезло, потому что если бы россияне захватили Киев, мы сами лежали бы в такой же клумбе. И вряд ли кто-то нас когда-нибудь нашел. Странные ощущения от того, что я сейчас повторяю эти слова.

Но тогда, вернувшись в Киев, я уехал в офис. Там у нас есть душ, из которого я не выходил час. Смывал у себя мрак. Потом переваривал то, что увидел.

Где-то через пару дней я написал всем, с кем до войны у нас были разные споры и недоразумения. И с кем я хотел их устроить. И со всеми удалось. Потому что они выглядели бессмысленными на фоне происходящего вокруг, будет ли другой такой шанс, я не знал.

Ибо первый месяц войны в Киеве были сплошные попытки в поисках всего от амуниции до еды для больниц. Но после апреля понял, что нельзя откладывать.

Думаю, как и для многих гражданских, оставшихся в Киеве, период после 2-3 апреля стал временем перевода хаотической и авральной деятельности в режим контролируемой более или менее нормальности. Потому что нужно было работать.

Читайте также: Жопа — это новый символ Московии

В мае мы с женой узнали, что ждем ребенка. Да, это было сознательное решение. Продолжать жить и не дать Путину сломать то, что мы планировали и о чем мечтали

В мае мы с женой узнали, что ждем ребенка. Да, это было сознательное решение. Продолжать жить и не дать Путину сломать то, что мы планировали и о чем мечтали. Это требует быть еще более сконцентрированным. И спокойным. Каким я и старался быть все это время. Хотя это не очень просто. Ну, вы и без меня это знаете.

Все лето и осень мы искали, собирали, покупали, работали. Нашли много невероятных помощников. Безгранично благодарен предпринимателям, которые давали деньги, товары, материалы, помогали логистически. И особенно тем, кто дает гуманитарку на немедийные вещи – гериатрические пансионаты, многодетные семьи, психиатрические диспансеры. Запустили три неплохих медийных проекта. Но все время не оставляет мысль, что можно больше, можно лучше. И вас не покидает и это нормально. Каждый делает, что может на самом деле. И все, кто что-то делает для победы, уже молодец.

Не скажу, что я с какими-то особыми надеждами смотрю в 2023 году. Рассчитываю ли, что война закончится именно в следующем году. У меня нет на это особых надежд или надежд, но есть уверенность в том, что мы победим

Читайте также: "Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность

Не скажу, что я с какими-то особыми надеждами смотрю в 2023 году. Рассчитываю ли, что война закончится именно в следующем году? У меня нет на это особых надежд или надежд, но есть уверенность в том, что мы победим. В следующем году или когда суждено. Знаю, что в следующем году России будет намного хуже. А у нас будет больше оружия и ресурсов, чем в этом. И мы будем их давить.

Я уверен и я знаю, что после этой войны будет навсегда невозможно то, что мы видели в этом году. Что я видел. Что вы видели. Что видели тысячи людей, которые видели больше нас.

Я уверен, что мы все отстроим и восстановим. И построим страну, чтобы стоить того пути, по которому мы идем. Хотя это будет очень тяжело.

Но у этой уверенности и возможности работать сейчас есть единственный источник. Вооруженные силы Украины. И все силы обороны. Если бы не люди, которые с оружием в руках делают главную часть работы, уже сотни тысяч и миллионы из нас превратились бы в воспоминание. Если бы и было кому вспомнить.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Украина
Киевщина
война с Россией
волонтеры и война
геноцид украинцев
Читайте также:
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
1 января, 2023 воскресенье
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
1 января, 2023 воскресенье
Чем быстрее и сильнее ВСУ ударят к югу от Запорожья, тем отчаяннее будут убегать россияне, - полковник Грант
Трапезна церква КПЛ
31 декабря, 2022 суббота
Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в Киево-Печерской Лавре
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.82
  • EUR
    Покупка 41.65
    Продажа 42.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
11:58
Европа на 90% сократила импорт российской нефти, чем лишила РФ сверхдоходов, – Маасикас
11:39
В Киевской области может быть громко в понедельник: ГСЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
11:32
Ситуация в энергосистеме контролируемая, но возможны аварийные отключения в Киеве, – Укрэнерго
11:20
Украинская разведка постоянно следит за перемещением и подготовкой ядерного оружия в России
11:17
Оккупанты более сотни раз ударили по приграничной области Сумской и Черниговской областей
11:03
Эксклюзив
За новогоднюю ночь в результате пожаров погибли 4 человека, также есть новые случаи отравления угарным газом, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
10:59
Утром армия РФ обстреляла городской рынок в центре Борислава в Херсонской области: по меньшей мере пять человек ранены
10:58
Эксклюзив
Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, - Игнат
10:47
Взрыв вблизи аэродрома в Воронеже: власти заявили о сбитии "украинского разведывательного беспилотника"
10:28
Инфографика
Курс валют на 2 января: сколько стоят доллар и евро
10:19
В ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты
10:12
В больнице скончался еще один пострадавший от ракетной атаки на Киев 31 декабря
10:08
В новогодние праздники в Мелитополе перестало показывать пропагандистское телевидение
10:06
OPINION
"Привлекательный" имперский образ разбился на скалах реальности
09:57
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
09:51
Вечером 1 января захватчики из артиллерии дважды били по Сумщине
09:50
В последние дни неподалеку от Кременной шли бои за ключевую трассу на Луганщине, - британская разведка
09:38
Враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк
09:33
Свет
Киев возвращается к отключениям электроэнергии после последних атак россиян, - КМВА
09:19
В Купянске в результате обстрелов российских войск повреждены инфраструктура и дома: местная жительница получила ранения
09:12
OPINION
Путинская Россия — центр мирового безразличия
08:59
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 720 оккупантов, 44 дрона, 9 бронемашин и 5 артсистем
08:48
Обновлено
Россия атаковала столицу и шесть областей Украины: работала ПВО, есть повреждения энергообъектов
08:46
В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса
08:40
Украинские защитники ночью сбили 39 "шахедов", два "орлана" и ракету Х-59
08:36
Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе
08:32
Российские оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине, зафиксировано более 20 снарядов
08:09
В Черном море из-за шторма оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования
08:02
OPINION
Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
08:00
Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
07:28
Россияне пытаются наступать по Бахмутскому направлению, на Херсонском – перегруппировываются – возведение Генштаба
06:42
РФ из-за нехватки высокоточных ракет изменяет тактику атак по Украине, - разведка
06:20
Премьер Японии намерен пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei
06:00
В России заявили, что "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Брянской области
05:45
В Нью-Йорке женщина на автомобиле пыталась попасть на территорию штаб-квартиры ООН
02:03
В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
2023, воскресенье
1 января
23:45
Чехия больше не будет сотрудничать с российским институтом ядерных исследований из-за войны РФ против Украины
23:15
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
23:02
В течение первого января РФ нанесла 114 ударов по приграничью Сумской области
22:18
МВФ
"Замедление трех крупнейших экономик": МВФ предупреждает о более сложном году для глобальной финансовой системы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV