Весной пришлось видеть одну картину, которую я никогда не забуду. В свежеосвобожденном городе Киевской области, куда мы поехали с, так сказать, медийной миссией, я увидел пальцы. Человеческие пальцы, торчавшие из клумбы. Ее, эту клумбу, скорее всего, именно эти пальцы превращали каждую весну в очаг красоты. Но больше не могли.

Это была моя далеко не первая встреча со смертью с начала войны 2014 года. Даже к этой проклятой клумбе в течение нескольких предыдущих часов мы видели много. Но именно эта находка была самой шокирующей, потому что я впервые не из книг и фильмов понял (а точнее — почувствовал, именно почувствовал) обыденность геноцида. И вообще обыденность зла в его абсолютной форме. Ведь все, что было на Донбассе 2014-2021, не идет в сравнение с конвейерным геноцидом, который мы увидели в 2022 году.

То, что я испытывал, кроме ярости и ужаса, скорее можно было сравнить с моментом 100% прозрения. Что будет, если они победят

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То, что я испытывал, кроме ярости и ужаса, скорее можно было сравнить с моментом 100% прозрения. Что будет, если они победят.

Позже, где-то через два месяца, мы с Антоном Сененко и Павлом Казариным пили кофе, потому что сошлись в Киеве. И говорили друг другу, что нам повезло. Повезло, потому что если бы россияне захватили Киев, мы сами лежали бы в такой же клумбе. И вряд ли кто-то нас когда-нибудь нашел. Странные ощущения от того, что я сейчас повторяю эти слова.

Но тогда, вернувшись в Киев, я уехал в офис. Там у нас есть душ, из которого я не выходил час. Смывал у себя мрак. Потом переваривал то, что увидел.

Где-то через пару дней я написал всем, с кем до войны у нас были разные споры и недоразумения. И с кем я хотел их устроить. И со всеми удалось. Потому что они выглядели бессмысленными на фоне происходящего вокруг, будет ли другой такой шанс, я не знал.

Ибо первый месяц войны в Киеве были сплошные попытки в поисках всего от амуниции до еды для больниц. Но после апреля понял, что нельзя откладывать.

Думаю, как и для многих гражданских, оставшихся в Киеве, период после 2-3 апреля стал временем перевода хаотической и авральной деятельности в режим контролируемой более или менее нормальности. Потому что нужно было работать.

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В мае мы с женой узнали, что ждем ребенка. Да, это было сознательное решение. Продолжать жить и не дать Путину сломать то, что мы планировали и о чем мечтали

В мае мы с женой узнали, что ждем ребенка. Да, это было сознательное решение. Продолжать жить и не дать Путину сломать то, что мы планировали и о чем мечтали. Это требует быть еще более сконцентрированным. И спокойным. Каким я и старался быть все это время. Хотя это не очень просто. Ну, вы и без меня это знаете.

Все лето и осень мы искали, собирали, покупали, работали. Нашли много невероятных помощников. Безгранично благодарен предпринимателям, которые давали деньги, товары, материалы, помогали логистически. И особенно тем, кто дает гуманитарку на немедийные вещи – гериатрические пансионаты, многодетные семьи, психиатрические диспансеры. Запустили три неплохих медийных проекта. Но все время не оставляет мысль, что можно больше, можно лучше. И вас не покидает и это нормально. Каждый делает, что может на самом деле. И все, кто что-то делает для победы, уже молодец.

Не скажу, что я с какими-то особыми надеждами смотрю в 2023 году. Рассчитываю ли, что война закончится именно в следующем году. У меня нет на это особых надежд или надежд, но есть уверенность в том, что мы победим

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Не скажу, что я с какими-то особыми надеждами смотрю в 2023 году. Рассчитываю ли, что война закончится именно в следующем году? У меня нет на это особых надежд или надежд, но есть уверенность в том, что мы победим. В следующем году или когда суждено. Знаю, что в следующем году России будет намного хуже. А у нас будет больше оружия и ресурсов, чем в этом. И мы будем их давить.

Я уверен и я знаю, что после этой войны будет навсегда невозможно то, что мы видели в этом году. Что я видел. Что вы видели. Что видели тысячи людей, которые видели больше нас.

Я уверен, что мы все отстроим и восстановим. И построим страну, чтобы стоить того пути, по которому мы идем. Хотя это будет очень тяжело.

Но у этой уверенности и возможности работать сейчас есть единственный источник. Вооруженные силы Украины. И все силы обороны. Если бы не люди, которые с оружием в руках делают главную часть работы, уже сотни тысяч и миллионы из нас превратились бы в воспоминание. Если бы и было кому вспомнить.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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